Noch vor dem Jahreswechsel hat Mathijs Kok im hauseigenen Forum verkündet, dass das Release des Fliegers für den Microsoft Flight Simulator im ersten Quartal 2021 stattfinden soll. Grund dafür sei, dass das Add-On “allen Ansprüchen” genügen soll, dieses Level aber noch nicht erreicht ist.

[…] We have decided to do so, because we want to deliver a CRJ that meets all expectations, but we have not reached this level yet. […]