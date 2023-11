Northern Sky Studio – Flughäfen in Alaska für MSFS

Das neue Video von SIMMARKET wirbt für einige Flughäfen, die kürzlich von Northern Sky Studio für Microsoft Flight Simulator, dem Designer hochwertiger Landschaften auf Hawaii und Alaska, veröffentlicht wurden. Und dieser Trailer konzentriert sich auf eine Auswahl schöner Flugplätze im US-Bundesstaat Alaska.

Entdecken Sie in diesem in 4K produzierten Video die folgenden bei SIMMARKET erhältlichen Titel:

NORTHERN SKY STUDIO – PETERSBURG JAMES JOHNSON AIRPORT MSFS

Petersburg James A. Johnson Airport (IATA: PSG, ICAO: PAPG) Wie die meisten Städte entlang des Milk Run und am Panhandle Alaskas ist Petersburg nur mit dem Flugzeug oder Boot erreichbar und ist mit einer Bevölkerung von etwa 3000 Menschen größtenteils in der kommerziellen Fischerei tätig das Gebiet. Es zieht auch Touristen für Outdoor-Aktivitäten wie Skifahren, Wandern und Angeln an und bietet sogar einige kleine Kreuzfahrten an. Der Flughafen wird von Alaska Airlines, Alaska Seaplanes und anderen privaten und geschäftlichen Luftfahrtunternehmen betrieben.

NORTHERN SKY STUDIO – FLUGHAFEN SITKA – MSFS

Flughafen Sitka Rocky Gutierrez (PASI, SIT) Der Flughafen ist nach Sitkas ehemaligem Bürgermeister Rocky Gutierrez benannt. Der Flughafen verfügt über ein einziges Terminal mit einer Fluggastbrücke mit Flugdienst, der ein ganzes Jahr lang von Alaska Airlines und saisonal von der regionalen Tochtergesellschaft Delta Air Lines, Delta Connection, betrieben wird, die von SkyWest Airlines betrieben wird.

NORTHERN SKY STUDIO – FLUGHAFEN WRANGELL MSFS

Flughafen Wrangell (IATA: WRG, ICAO: PAWG, FAA LID: WRG) Der Flughafen Wrangell ist ein staatseigener öffentlicher Flughafen und liegt eine Seemeile (2 km) nordöstlich des zentralen Geschäftsviertels von Wrangell, einer Stadt und einem Bezirk in der US-Bundesstaat Alaska, der keinen Straßenzugang zur Außenwelt hat. Der Flughafen wird von Alaska Airlines, Alaska Seaplanes und anderen privaten und geschäftlichen Luftfahrtunternehmen betrieben. Alaska Airlines betreibt vom Flughafen aus täglich Boeing 737-700-Passagierflugzeuge und Boeing 737-700-Passagier-/Frachtflugzeuge.

Gezeigte Flugzeuge: