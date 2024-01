Noch ein Update heute: Ini A300-600 V1.0.3

IniBuilds hat das Update v1.0.3 für den A300-600R Airliner für Microsoft Flight Simulator (MSFS) veröffentlicht. Die Aktualisierung, die eine Vielzahl von Verbesserungen und Korrekturen enthält, ist nun über den iniManager verfügbar.

Das Update umfasst zahlreiche Anpassungen an der Kunst und den Systemen des Flugzeugs. So wurden Schatten und Animationen im Kabinenbereich verbessert, die Positionen der Positionslichter korrigiert und Probleme mit der Flügelanimation behoben. Auch die Darstellung von Anzeigen im Cockpit wurde verbessert, wobei überflüssige Punkte und fehlerhafte Anzeigen beseitigt wurden.

Systemseitig wurde eine Vielzahl von Fehlern behoben, darunter Probleme mit der Treibstoffbegrenzung im Zentraltank, ungenaue Darstellungen im Flugmanagementcomputer (FMC) und der Fehlfunktion von Rauchmeldern. Das Electronic Flight Bag, EFB erhielt ebenfalls ein Update, das unter anderem eine neue Kalibrierung für die Leerlaufumkehrung und die Möglichkeit, Karten zu verschieben, beinhaltet. Dunkelmodus für Karten und eine Bestätigungsaufforderung für den Zustand der Overhead-Panel Schalter wurden ebenso hinzugefügt.

Das Update adressiert auch eine Reihe von Soundproblemen, um die Immersion und das akustische Feedback im Simulator zu verbessern. Darunter befinden sich Anpassungen an Umgebungsgeräuschen, GPWS-Meldungen und der Wiedergabe von Cockpitgeräuschen.

Für eine vollständige Liste der Änderungen und Verbesserungen können Nutzer den Changelog im iniBuilds-Forum einsehen. Das Update symbolisiert das kontinuierliche Engagement von iniBuilds, die Qualität und den Realismus ihrer Flugzeugmodelle zu verbessern und auf Feedback aus der Community zu reagieren.

Matt Y., Head of Vendors & Partners bei iniBuilds, teilte die Neuigkeiten im Forum und betonte die Bedeutung des Updates für die Nutzererfahrung. Das Update v1.0.3 ist ein weiterer Schritt in der Entwicklung des A300-600R Airliners und unterstreicht iniBuilds’ Hingabe an die Flugsimulation.