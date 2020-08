News zum FS AEROFLY 2

Einige von uns lieben ihn – den FS Aerofly 2 und schätzen nicht nur die Performance und das visuelle Gesamtbild des Simulators. Vor einigen Tagen wurde auf Steam veröffentlicht, dass man an einem Major Update arbeitet mit neuen Hubschraubern und verbessertem (komplett neu entwickeltem) Navigationssystem. So soll der brandneue EC135 in die Basisedition aufgenommen werden.

Mit einem neuen Auswahlmenü wird man bald auch eine Cold-and-Dark Konfiguration laden können und viel näher in die Navigationskarte zoomen können. Die Verbesserungen im Navigationssystem beinhalten auch eine intuitivere Routenerstellung, die mit wenigen Klicks erlauben soll, Abflüge (SID) und Anflüge (STAR) zu erstellen.

Auch die Performance soll durch Änderungen des Multithreading-Codes verbessert werden, man eine CPU mit 4 oder mehr Kernen hat (was wohl der Standard sein dürfte).

Die Startzeit des Aerofly 2 wird ebenfalls verbessert in dem nicht mehr alle Szenerie-TSC-Dateien während des Programmstarts geladen werden. Stattdessen werden jetzt die Namen der Szenerienordner nach ICAO-Codes oder Längen-/Breitenkoordinaten gescannt und mit der globalen Flughafendatenbank verglichen. Die TSC-Dateien werden dann nur geladen, wenn sich das Flugzeug in der Nähe dieses Flughafens oder dieser Szenerie befindet, und nicht mehr bei jedem Start. Dies sollte keine Auswirkungen auf Benutzer-generierte Szenerien haben. Wenn man jedoch viele benutzergenerierte Szenerien hat, kann die Startzeit nur dann verbessert werden, wenn die eigene Ordnerstruktur ebenfalls auf diese neue Namenskonvention umstellt. Es wäre großartig, wenn die Szeneriedesigner bitte zu diesem neuen Ansatz übergehen könnten, damit Aerofly FS auch bei einer großen Anzahl von installierten Benutzerszenarien superschnell bleibt – so das Entwickler Team.

Danke an Roland für den Hinweis.

Wer AEROFLY FS 2 noch nicht auf der Platte hat, kann den Simulator für knapp 60 EUR im simMarket erwerben.

Link zur Quelle: https://store.steampowered.com/newshub/app/434030/view/4017725613949358971