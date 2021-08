News über den A320 von Fenix Simulations

Das Update 5 ist hat dem A320 Projekt nicht so dramatisch geschadet, wie andere Entwickler berichteten. Es waren dennoch einige Anpassungen nötig auch wenn das Addon fliegbar war. Ach die visuelle Darstellung forderte nur eine kleine Anpassungen. Es gibt noch ein paar Ungereimtheiten bei der Darstellung von Glas, die sich das Team später genauer ansehen will – schreibt das Team in seinem Entwicklungsupdate.

[…] We expect the Fenix A320 to enter beta in a few short weeks. The push is on.