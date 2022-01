Neues Ziel in Tschechien

Der Flughafen Brünn-Turanien (ICAO: LKTB) liegt 7 km entfernt von der tschechischen Stadt Brünn in Südmähren. Im Jahr 2006 wurde am Flughafen ein modernes Passagierterminal eröffnet, das 1000 Passagiere pro Einheit abfertigt. Boeing 767, 737-800, 757, A320, etc. können den Flughafen anfliegen.

Neben dem Flughafen umfasst die Szenerie auch einzelne Bereiche der Stadt. Darunter das Gebiet, in dem sich der Brünner Tower befindet und das Krankenhaus, auf dessen Gelände sich zwei Hubschrauberlandeplätze befinden, auf denen man mit Hubschraubern landen und starten kann. Auch die Brünner Burg wurde nachgebaut.

Die Szenerie ist für PREPAR3D v4.5 und v5 erhältlich und kostet knapp 22 EUR.

Die Installation erfolgt über Aerosoft One, dazu ist eine Internetverbindung und ein Benutzerkonto bei Aerosoft erforderlich!

Features: