Neues Flugzeug, nicht von Inibuilds: Smaug ist kostenlos und begeistert auch!

Ja, wir wissen es alle über gefühlt Hunderttausende Kanäle, sowie über jeden Spatzen des Universums, der es von dem Dach zwitschert, das die A300-600 von Inibuilds kürzlich erschienen ist… darum geht es hier allerdings nicht 🙂

Der Entwickler flyndive hat gestern Abend Version 2.0 seines Add-ons Smaug für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Smaug ist ein einmotoriges fitkives Bushplane mit außergewöhnlichen Short Take-Off and Landing (STOL)-Fähigkeiten, das speziell für Abenteuerflüge in entlegene Gebiete konzipiert wurde.

Bereits die Vorabversion von Smaug im Dezember letzten Jahres traf bei der Community auf grosse Begeisterung. Nun legt Flyndive mit zahlreichen Verbesserungen an Flugdynamik, Modellen, Texturen und Cockpitinstrumenten in Version 2.0 nach. Das Flugverhalten wurde dabei noch näher an reale Vergleichsflugzeuge dieser Kategorie angeglichen.

Gleichzeitig erreicht Smaug mit seinem Turbo-Prop-Triebwerk Cruise-Geschwindigkeiten jenseits der 185 Meilen pro Stunde. Das ermöglicht es Piloten, auch große Strecken schnell zurückzulegen. Mit seinem Fassungsvermögen von über 160 Gallonen Kerosin beträgt die Reichweite über 700 Meilen.

Besonders positiv kommentieren erste Testpiloten das realistische und intuitive Flugverhalten von Smaug. Auch die detaillierte und liebevoll gestaltete 3D-Modellierung und Texturen kommen gut an. Der Entwickler hat bereits ein umfangreiches Update mit vielen Verbesserungen angekündigt.

Smaug ist kostenlos bei Flightsim.to erhältlich und erfreut sich dort bereits großer Beliebtheit. Viele Piloten sind gespannt, wie sich dieses vielversprechende neue Freeware-Projekt in Zukunft weiterentwickeln wird.”