Neues EU-Ziel: Crotone Pitagora LIBC

Ich mag Ziele in der EU und deswegen vermelde ich diese öfters! Heute ein relativ unbekannter Flughafen in Kalabrien, Italien hergestellt von Barelli MSFS Addon.

Der Flughafen Crotone-Sant’Anna, auch bekannt als Aeroporto “Pitagora” (IATA: CRV, ICAO: LIBC), ist ein italienischer Flughafen, der 15 km südlich der Stadt Crotone an der SS 106 in Richtung Catanzaro liegt, von der er etwa 40 km entfernt ist, in der Gemeinde Isola di Capo Rizzuto.

Er ist der dritte Flughafen in Kalabrien und bedient hauptsächlich die Provinz Crotone, den ionischen Streifen des unteren kosentinischen Ionischen Meeres und einen Teil der Provinz Catanzaro. Die Verwaltungsgesellschaft “Aeroporto S. Anna S.p.A.” wurde im November 1993 gegründet.

Der Flughafen, dessen Abfertigungsgebäude dem Philosophen Pythagoras gewidmet ist, verfügt über eine 2000 m lange und 45 m breite asphaltierte Start- und Landebahn in einer Höhe von 158 m/520 ft mit der Ausrichtung der Landebahn 17-35.

Der Flughafen Crotone wurde als Militärflughafen gegründet und am 28. September 1941 als “bewaffneter Flughafen Nr. 434” eröffnet, um die Kriegsindustrie zu unterstützen.

Am 1. November 2016 stellte der Flughafen seinen Betrieb ein.

Am 30. November 2017 wurde der Flughafen für den zivilen Flugbetrieb wiedereröffnet.

Bei SIMMARKET zu besorge für keine 14€.