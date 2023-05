DC Designs – Phantom Projekt Nachrichten MSFS

DC Designs hat in seinem neuesten Facebook Beitrag ein Update zu ihrem Phantom-Projekt für den Microsoft Flight Simulator (MSFS) veröffentlicht. Der Schwerpunkt dieses Updates liegt auf den Details der Cockpit-Modellierung der Phantoms, zusammen mit der Einbindung von CodenameJacks Programmierarbeit für Systeme und Visuals.

Das Team von DC Designs hat an verschiedenen Aspekten der Phantoms gearbeitet, einschließlich der Hinzufügung eines dynamischen Zielfernrohrs, eines ersten funktionierenden Radars und grundlegender Radarmodi. In dieser Phase der Entwicklung werden die Systeme und das Cockpit-Layout koordiniert und getestet, um sicherzustellen, dass alles korrekt funktioniert.

In dem Beitrag wird erwähnt, dass alle Navigations- und TACAN-Funktionen (Tactical Air Navigation) in den Phantoms vorhanden sein werden. Darüber hinaus wird erwogen, das INS (Inertial Navigation System) einzubauen, das normalerweise in die Zuständigkeit des RIO (Radar Intercept Officer) fällt. Das INS würde eine präzise Navigation ermöglichen, obwohl seine Implementierung aufgrund des älteren Systems mit analogen Messgeräten einige Herausforderungen mit sich bringen könnte. Das Team ist optimistisch, was die Fortschritte an diesen Fronten angeht.

Der Start der Phantoms wird jedoch möglicherweise nicht vor Ende des Monats erfolgen, da der Autor des Beitrags erwähnt, dass er gegen Ende des Monats für eine Woche verreist ist. Trotzdem hofft er, dass bis zu seiner Abreise alles fertiggestellt und bereit für den Start sein wird. Der Beitrag schließt mit einem fröhlichen “Happy Friday!”

Insgesamt hebt das Update von DC Designs die laufenden Arbeiten am Phantom-Projekt für MSFS hervor, wobei der Schwerpunkt auf der Modellierung des Cockpits und der Integration von Systemen und visuellen Elementen liegt. Das Team ist bestrebt, die Genauigkeit und Funktionalität der Phantoms zu gewährleisten und strebt einen erfolgreichen Start in naher Zukunft an.