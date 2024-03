Neuer Flughafen für die bulgarische Stadt Varna LBWN im XP12

Der Entwickler Axonos hat einen detaillierten Flughafen für die Stadt Varna in Bulgarien für das Flugsimulationsprogramm X-Plane 12 veröffentlicht. Varna am Schwarzen Meer ist nicht nur eine der ältesten Städte Europas, sondern auch ein beliebtes Tourismusziel.

Der Flughafen Varna, offiziell “Letište Varna” genannt, wurde mit großer Sorgfalt und Genauigkeit nachgebildet. Dabei wurden echte Daten und Fotos als Grundlage verwendet. Besonderen Wert wurde auf realistische Texturen, Beleuchtung und Vegetation gelegt. So spiegeln die 4K-Bodentextures detailliert Markierungen und Abnutzungsspuren wieder. Auch die animierte Flughafenbeleuchtung sieht dank HDR-Rendering sehr natürlich aus.

Um die Umgebung des Airports authentisch darzustellen, wurden zahlreiche 3D-Modelle erstellt. Dazu zählen Gebäude wie das Tower-Gebäude und der Terminal, aber auch Bäume, Büsche und Sträucher. Selbst kleine Details wie abgenutzte Bereiche oder Ölflecken auf den Vorfeldern wurden berücksichtigt.

Durch die aufwendige Umsetzung bekommen Piloten in X-Plane 12 einen sehr realistischen Eindruck vom Flughafen und der nahen Stadt Varna. Besonders eindrucksvoll sind die Starts und Landungen von bzw. auf Landebahn 27, da man dabei einen tollen Blick auf die Stadt und das Schwarze Meer hat.

Der Flughafen Varna bietet somit einen willkommenen neuen Ort für Flüge in die Ferienregion rund um die “goldene Stadt am Meer” und rundet das Angebot für Bulgarien in X-Plane 12 perfekt ab und ist im Shop Deines Vertrauens, für rund 20 Euronen zu bekommen.