MSFS hardcore angekündigt

Recht überraschend wurde auf der offiziellen MSFS Seite die Aufspaltung des Microsoft Flight Simulators in zwei Produktlinien bekannt gegeben. Mit dem Release der XBOX Version am 15. August 2021 wird demnach der MSFS in eine “Gamer” und eine “Hardcore” Version aufgespalten. Besitzer der derzeitigen Version können sich ab Juli für eine der beiden Varianten entscheiden und bekommen somit den Account jeweils übertragen.

Es scheinen sich damit die immer wiederkehrenden Befürchtungen eines Teils der Community bestätigt zu haben, nach der die bisherig veröffentlichte Version lediglich eine unfertige Betatest-Ausgabe bis zum Release der XBOX ist.

“We hear the hardcore community” beginnt der Blogeintrag. Es sei nicht zu überhören gewesen, dass der anspruchsvollere Teil der MSFS Nutzer immer unzufriedener wurde, da der MSFS bisher absolut keinerlei Aspekte echter Flugsimulation bedienen konnte. Während die “Gamer” Variante in großen Teilen mit dem derzeitigen Funktionsumfang für die XBOX Nutzer bereitgestellt wird, wird die “Hardcore” Version nur auf PC erhältlich sein.

Folgende Features unterscheiden die “Hardcore” Variante von der bisherigen “Gamer” Version (freie Übersetzung mithilfe von DeepL):