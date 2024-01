MSFS Autogen Helipads: Mach es einfach selbst!

Warum Kaufen? warum Downloaden? Wenn man sie doch bequem am eigenen Computer selbst generieren kann?

So liest sich anfänglich das Angebot eines MSFS Autogen Helipads von SimFocus an. Auf der Seite wird dem geneigten Hubschrauber-Simulanten der Mund wässrig gemacht und das Ganze ist auch noch kostenlos.

“Okay, also was ist das für eine Zauberei?

Ist Ihnen jemals aufgefallen, dass in der Simulation fast jeder Flughafen, Flugplatz und viele, viele Buschstreifen zur Auswahl stehen? Aber warum sollten Sie sich nur auf Flughäfen beschränken?

Hier kommt mein nettes kleines Tool ins Spiel: MSFS Autogen Helipads

Dieses einfache Tool lädt Hubschrauberlandeplatzdaten von openstreetmap herunter und konvertiert sie in ein .xml-Format, das MSFS verstehen kann, und kompiliert sie zu einer Szenerie, die dann innerhalb der Simulation besichtigt werden kann.”

Das Tool soll allerdings nicht einfach nur ein sinnloser Konverter sein, heißt es weiter, denn es berücksichtigt einiges, es kann mithilfe von OpenStreetMap-Daten (OSM) Helipads mit korrekten Formen und Positionen generieren, einschließlich Randbeleuchtung für alle Pads oder nur für solche, die im OSM mit dem Tag “lit”=”yes” gekennzeichnet sind. Es erstellt Ausschlusspolygone, um Gebäude und Vegetation zu vermeiden. Zusätzlich ist es in der Lage, Geländedaten von opentopodata zu beziehen und die Geländeform entsprechend anzupassen. Wenn verfügbar, holt es Namen und ICAO-Codes aus OSM und passt die Materialien an, je nachdem, ob die Helipads gepflastert sind oder nicht. Schließlich erzeugt es eine .csv-Datei mit Benutzerpunkten zur Verwendung in der Anwendung littlenavmap.

Das Tool bekommt man allerdings nirgends … was man dort nach der Kaufprozedur (es wird kein Geld verlangt) bekommt, sind lediglich gezippte Dateien mit folgendem Inhalt, siehe Bild. Wie man diese dann im MSFS verwenden soll, ist mir jetzt nicht klar geworden.

Bei Interesse kann sich mit SimFocus über deren Discord in Verbindung setzen.