MMOX Oaxaca International Airport MSFS

Dreamflight Studios hat eine detaillierte Szenerie für den Oaxaca International Airport in Mexiko für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Der Flughafen von Oaxaca, auch bekannt unter dem ICAO-Code MMOX, bedient die gleichnamige Stadt im Süden Mexikos sowie die umliegende Region.

Die neue Szenerie von Dreamflight Studios bietet Spielern des Flight Simulators zum ersten Mal die Möglichkeit, an diesem faszinierenden Flughafen in Mexiko zu landen und abzuheben. Durch die bergige Landschaft um den Flughafen herum stellen die An- und Abflüge selbst bei gutem Wetter immer eine Herausforderung dar.

Dreamflight Studios hat sich darauf konzentriert, eine authentische und detaillierte Nachbildung des Flughafens zu schaffen. Zu den Features der Szenerie gehören:

Hochauflösende 4096×4096 Texturen

Mehrschichtige, handbemalte Bodentexturen mit PBR (Physically Based Rendering) und speziellen Abziehbildern

Realitätsgetreue Nachbildung der Gebäudemodelle und -texturen

Statische Allgemeine Luftfahrt-Flugzeuge

Individuelle Bodenfahrzeuge und Objekte, wie man sie vom echten Flughafen kennt

Angepasste Taxiway-Beschilderung

Detaillierte Terminal-Inneneinrichtung

Realistische Nachtbeleuchtung

Optimiert für gute Performance

Detaillierte Nachbildung der archäologischen Stätte Monte Albán und des Guelaguetza-Auditoriums

Die Entwickler haben großen Wert auf Details und Authentizität gelegt. Neben hochauflösenden Texturen für Gebäude, Flugzeugmodelle und Bodenobjekte wurde auch der berühmte archäologische Fundort Monte Albán originalgetreu nachgebaut. Zudem gibt es neue Flugzeug- und Fahrzeugmodelle, die den Flughafenalltag realistisch abbilden.

Mit über eine Million Passagieren im letzten Jahr zählte der Flughafen von Oaxaca zu den wichtigsten Verkehrsdrehpunkten in Südmexiko. Die Szenerie von Dreamflight Studios ermöglicht es Flight Simmern, diese faszinierende Region virtuell zu erkunden und die einzigartigen Herausforderungen beim An- und Abflug selbst zu erleben. Visuelle Details und Authentizität machen die neue Szenerie zu einem lohnenden Kauf für alle, die Mexiko im Flight Simulator entdecken möchten.

Weitere Informationen und die Möglichkeit zum Kauf finden Sie direkt unter folgendem Link: Oaxaca International Airport MMOX MSFS.