In einem Facebook Post von MK-Studios ist zu lesen, dass das Projekt leider in das erste Quartal des neuen Jahres verschoben werden muss. Die vielen Probleme die durch die MSFS Updates entstanden sind, haben das Projekt stark verzögert, heißt es in dem Post. Allerdings konnte die Modellierung und alle 3D-Arbeiten, die für den Flughafen erforderlich sind, abgeschlossen werden.

Dieser Flughafen wird sowohl für P3D als auch für MSFS verfügbar sein.