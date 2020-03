MK- Studios Keflavik erhält weiteres Update (V1.02)

Kurz nach dem das erste Update veröffentlicht wurde, schiebt MK- Studios schon das nächste nach. SimMarket- Kunden wurden bereits per Email benachrichtigt und können das Update ab sofort als neue Vollversion runterladen. Version 1.02 kommt mit folgenden Fehlerbehebungen…

– Installer improvements,

– Night dynamic lightning redone,

– Night dynamic lightning options added,

– Lamp effects visibility fix,

– SODE Windsocks wind reaction fixed,

– Added labels to stands on apron east,

– Added fence near buildings on apron east,

– Added missing windsock on apron east,

– Added new runway exit lights (according to real world airport changes),

– Added stopbars for RWY 19, RWY 28 and TWY S/RWY01 intersection,

– H/P labels for RWY 19 fixed,

– BIKF afcad cargo stands added,

– BIAR afcad stands positions adjusted,

– BIAR ILS adjustments,

– BIAR moved static GA planes to leave more space on the apron.

Keflavik bekommt ihr für 27,37€ im simMarket