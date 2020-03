ORBX: Scandinavian Mountains Airport Released

ORBX hat den weltweit neuesten Airport released. Ab heute können Simmer in die Berge Skandinaviens fliegen. Der Airport liegt in West-Schweden, direkt an der Grenze zu Norwegen.

Aufgrund eben jener Lage, bindet er sich auch perfekt in die Umgebung von FTX Norway, aber auch ORBX Global, bzw. openLC Europe ein. Weitere Features sind u.a., dynamische Texturen, angepasst an die Saison und das Wetter, 4K Texturen und PBR, ein Custom GSX Profil, sowie Dynamic Lighting. Erhältlich ist die Szenerie über ORBXDirect, für 19,26€.