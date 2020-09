Microsoft Flight Simulator – Versuch einer Einordnung

Dieser Artikel ist bewusst so geschrieben, dass er viel Nerd-Wissen nicht voraussetzt – in der Annahme, dass über das Interesse am Microsoft Flight Simulator nun Einsteiger den Weg zu den Flugsimulator-Seiten finden (ich schreibe quasi so, als würde ich meinem Nachbarn was dazu erklären. Nein halt! Ich erkläre es tatsächlich meinem Nachbarn, der hat sich jetzt auch MS FS gekauft). Und genau für diese Einsteiger drehe ich bei den Erklärungen noch ein paar Extrarunden.

Genau zwei Wochen ist es jetzt her, dass der Microsoft Flight Simulator unser ach so nerdiges Hobby, das man eigentlich niemandem im realen Leben erklären konnte, ins Licht der Öffentlichkeit gezogen hat. Und mit was? Mit Schwung und mit Recht. Der Microsoft Flight Simulator war schon immer etwas Besonderes – in den 80er Jahren so eine Art Feigenblatt, wenn es darum ging, was man mit einem Computer so alles Seriöses machen kann (“Hey, man kann sogar Flugzeugfliegen üben – und niemand wird abgeknallt!”), ganz knapp hinter Hausaufgaben, Musik und Briefe schreiben. Irgendwie war der FS immer da, seit 1982 bis 2009, als das Aces-Studio zugemacht wurde. Und insofern ist das möglicherweise das Comeback dieses Jahres. Mainstream-Medien wie Heise und Spiegel Online stürzen sich auf den Release, so als ob es in den letzten zehn Jahren keine Innovationen gegeben hätte. Und für die Mainstream-Welt hat es das ja auch nicht, denn Aerofly FS2, X-Plane, Prepar3d, all das sind Nischenprodukte (“Hey, man kann nur Flugzeuge fliegen – und niemand wird abgeknallt.”). Sogar mein Doktorvater fragte mich mal, warum ich ernsthaft Flugsimulation betreibe, das wäre ja total langweilig.

Mein Hauptbeweggrund, mit den Flugsimulatoren weiterzumachen, das war Immer die Grafik. Ich bin 1992 (?) mit dem FS 4 eingestiegen und fand den damals nicht so schlecht. Dann kam der FS 5, der lief auf meinem Rechner nicht wirklich. Aber hey, es gab Texturen! Und dann kamen irgendwann Fotoszenerien, bei denen man tatsächlich sein Haus sehen konnte. Na gut, platt. Auf einer Fototapete. Aber es wurde besser. Automatisch generierte Häuser kamen dazu, immer detailliertere Flugzeuge. Aber was beim ersten Eindruck zählt ist die Grafik.

Die vier Meilensteine: Rendering-Engine, Satellitenbilder-Streaming, künstliche Intelligenz – und erstmals Photogrammetrie!

Und genau das ist vermutlich das, was dem Microsoft Flight Simulator derzeit auch wieder Türen öffnet. Die Grafikdarstellung ist tatsächlich ein Meilenstein: Eine zeitgemäße Rendering-Engine, die mit Licht sehr gut umgehen kann, das ist die große Revolution. Das Konzept, Satellitenbilder zu streamen ist nicht wirklich neu, das gab es schon mal mit einem Programm namens FS-Earth-Tiles. Die Idee, auf Satellitenbildern plausibel aussehende Gebäude aufzubauen, das gibt es auch schon sehr lange. Das sieht auch ziemlich gut aus, allein, es ist ein großer Aufwand. Entweder man verwendet Datenbanken, die Häuser und Bäume dort hinstellen, wo sie in der Realität sein sollen (möglich für einen großen Bereich, aber mit nicht immer gleichbleibender Datenqualität), oder es gibt Entwickler, die manuell Häuser und Bäume dort hinstellen, wo sie hinpassen – ein unfassbarer Aufwand.

Die grundlegend neue Idee, die der MS FS mitbringt, ist, die Platzierung über diverse neuronale Netze – Machine Learning – Deep Learning – AI – KI – vorzunehmen. Im Prinzip funktioniert das so, dass man anhand einiger Beispiele dem Computer beibringt, dass diese strukturierten grünen Gebilde auf den Luftbildern Bäume sind, diese langen grauen Streifen Straßen, diese blockartigen Dinge Häuser. Das zusammen mit Open-Streetmap-Daten kombiniert führt zu der unglaublich plausiblen Weltdarstellung im MS FS. Plausibel bedeutet andererseits: Wenn ich über Köln oder Frankfurt fliege und die Städte kenne, dann sieht das eher nicht nach Köln oder Frankfurt aus – denn die Form der Hochhäuser, der markanten Gebäude und dergleichen, dass kann eine künstliche Intelligenz aus platten Satellitenfotos nicht ableiten. Wer mehr über die künstliche Intelligenz wissen will schaut hier und kommt dann zum Lesen zurück.

Die zündende Idee (der “Unique Selling Point”) von Microsoft war die Kombination dieser Faktoren: Das eigene Satellitenbilderportfolio von Bing Maps, das Zukaufprodukt der KI zur Landschaftsgenerierung und eine zeitgemäße Rendering-Engine ergeben die Plattform, um in Zukunft ein extrem realistisches Flugerlebnis auf dem Heimcomputer zu erhalten.

Und vielleicht ist es jetzt an der Zeit, den Fließtext durch ein Video zu unterbrechen. Hier ein vollständiger Flug im MS Flight Simulator aus München (Runway 26R, nicht ganz korrekt beim Abflug nach Süden) über Ottersberg und Rattenberg nach Innsbruck – aber nicht zum Standard-Innsbruck, sondern zur Version von Orbx (später mehr). Voilà:

Das sieht schon ziemlich gut aus, oder? Flüssige und nahezu fotorealistische Darstellung, tolle Bilder. Vielleicht fällt euch aber auch auf, dass das Flugzeug etwas schaukelt. Meiner Ansicht nach ist die King Air (und viele andere Flugzeuge im MS FS) etwas nervös um die Nickachse (die Nickachse verläuft quer durch das Flugzeug – es geht also um das Heben und Senken der Nase).

Eine weitere Idee ist etwas, wovon Simulator-Spieler – zumindest ich – schon seit Apple Flyover und ähnlichen Ansätzen geträumt haben. Es gibt da also diese Möglichkeit, 3D-Modelle von Städten aus Luftbildern in verschiedener Perspektive zu errechnen. . Das sieht in Google Earth VR, in Apple Maps und vielleicht auch in Bing, das ich nie genutzt habe, ziemlich umwerfend aus. Wenn man sowas im Simulator hätte… Und jetzt ist es da. Allerdings meiner Ansicht nach noch etwas zu fordernd für meine Hardware – schreibt mir mal in die Kommentare, ob das bei euch besser funktioniert. Beeindruckend sieht es aber durchaus aus, wenn man über Manhattan fliegt und unter sich die Stadt in 3D vorbeiziehen sieht, so wie sie ist – nicht als zusammengebautes Modell, so wie ich es aus Simulatoren kannte.

Aber nicht nur New York glänzt in der Fotogrammetrie – auch solche Perlen wie das westliche Ruhrgebiet sehe klasse aus. Wenn jetzt der Flughafen Essen noch schön wäre … (Christian? :)).

Trotzdem kochen alle irgendwie mit Wasser: Stand der Flugsimulation abseits des Mainstreams

Neben der Rendering Engine sind die Techniken im Simulatoreinsatz durchaus bekannt. Und die Landschaftsdarstellung kommt daher auch mit einem Preis: Wie jeder Flugsimulator hat auch der MSFS auf dem eigentlichen Rechner die Aufgabe, eine Unmenge an Daten so darzustellen, dass sich ein realistisches Flugerlebnis ergibt. Und die Bildwiederholrate, die beschreibt, wie ruckelig die Darstellung nun ist, die hängt eben genau davon ab, wie schnell Grafikkarte und Computerprozessor, Festplatte und Hauptspeicher in der Lage sind, schöne Bilder zu generieren. Und eins vorneweg – der Microsoft Flight Simulator ist vielleicht der Schönste, aber in der Performance ist er bei weitem nicht der beste Simulator derzeit. Schnell wird ein Simulator eigentlich nur durch Tricks wie geschicktes Weglassen oder durch den Einsatz neuer Hardware.

Was der MS FS noch anders macht als sein Vorgänger und alle abgeleiteten Simulatoren: Er hat ein neues, möglicherweise realistischeres Flugmodell – ganz genau kann ich das nicht sagen, weil es immer ein Problem ist, aus den Steuerungseingaben eines physikalisch grundverschiedenen Steuerungsgeräts (Joystick mit Federn gegenüber rein aerodynamisch zentrierten Steuerungen in vielen Flugzeugen) auf ein realistisches Flugverhalten zu schließen. Was aber mit dem Modell geht sind Dinge, die mit dem alten Standardmodell des FSX und seiner Vorgänger nicht möglich waren – hier wird die Luftströmung auf das Flugzeug realistischer simuliert, und daher gibt es tatsächlich eine Wirkung des Windes auf den Propeller (der dreht nämlich auch im Stand bei abgestelltem Motor) und des Propellers auf die Flächen (Auftrieb am Heck schon am Boden durch den Luftstrom des Propellers auf das Leitwerk).

Auch wenn die Darstellung in der Presse derzeit oft so aussieht, als wäre seit dem Microsoft Flight Simulator X (=10, = FSX) von 2006 nichts passiert und Vergleichsbilder zwischen dem puren FSX und dem puren neuen Flight Simulator suggerieren, was für ein Quantensprung gerade geschehen sein muss – das entspricht eher nicht der Wahrheit. Ein viel fairerer Vergleich wäre nämlich, einige aktuelle Simulatoren mit ein und dem selben Landschaftsdatenpaket zu vergleichen, um Unterschiede in der Darstellung und der Performance herauszuarbeiten.

Als da wären: Prepar3d V5, Aerofly FS 2, X-Plane 11 und natürlich Microsoft FS 2020. Als Vergleich für die Landschaftsdaten habe ich mir die Region um Innsbruck rausgesucht – hier gibt es vom Entwickler Orbx (genauer: von Jarrad Marshal, einem sehr talentierten Szenerie-Designer) eine exzellente Nachbildung des Flughafens und des umliegenden Inntals. Und dieses Stück Software gibt es für alle diese Simulatoren – sogar noch für den Microsoft Flight Simulator X von 2006 – den ich aber hier rauslasse, weil er durch seine 32-Bit-Architektur nicht in der Lage ist, mehr als 4 Gb Programmdaten zu adressieren, und damit tendenziell ins Hintertreffen geraten ist, wenn es um umfangreiche Landschaftsdaten geht. Aber auch der FSX sieht noch ziemlich gut aus mit diesem Stück Software.

Das hier ist der gleiche Anflug mit einem vergleichbaren Flugzeug und der nahezu gleichen Szenerie (Detaildarstellung um Innsbruck), aber in X-Plane 11.50 (Beta 17). Vom Fluggefühl her ist das Flugzeug wesentlich weniger nervös um die Nickachse – und die Darstellung ist nicht sehr weit entfernt von dem, was Microsoft Flight Simulator bietet.

Mein ehemaliger Redaktionskollege Karsten hat vor langer Zeit mal einen schönen Übersichtsartikel über X-Plane geschrieben.

Und das ist eben auch ein Stück der Wahrheit: Flugsimulationssoftware ist in der Regel das Zusammenspiel aus einem Basis-Simulator und Add-on-Software (in anderen Bereichen als Downloadable Content, DLC, bekannt). Add-ons sind besonders detaillierte Flugzeuge, besonders detaillierte Szenarien – Landschaften, oder auch irgendwelche Tools wie Wettergeneratoren, Karten usw. Diese Zusatzsoftware ist in den 14 Jahren nach Erscheinen des FSX natürlich nicht stehengeblieben, sondern wurde immer besser, getrieben durch die Steigerung der Leistungsfähigkeit von PC-Hardware.

Aber das ist ein weiterer Vorteil des Microsoft Flight Simulator 2020: Der sieht “out of the box” durch die Landschaftsdarstellung schon so gut aus, dass es hier eigentlich nur noch um Detaildarstellungen von Flughäfen, von charakteristischen Gebäuden und von Flugzeugen gehen wird – andere Add-ons werden es schwer haben (wie Günter in seinem langen Artikel vor Erscheinen des MS FS schon geschrieben hat).

Aerofly FS2 (hier mein Review dazu) ist ein Simulator, der eigentlich auch schon ganz gut out-of-the-box aussieht, aber leider nur in Teilen der Welt. Er verfolgt auch einen etwas anderen Ansatz: Kleine Abstriche an der Landschaftsdarstellung führen zu einer immensen Performance, was besonders für Virtual Reality wichtig ist. Das folgende Video wirkt vielleicht etwas verwackelt – das liegt halt an meinen Kopfbewegungen. Mit der Oculus Rift auf dem Kopf fliegt es sich aber ganz anders – das ist tatsächlich Immersion. Und ja, der MS Flight Simulator wird das auch irgendwann können – im Moment können es aber die anderen drei Simulatoren jetzt schon.

Landschaftsdarstellung im Vergleich: Innsbruck von Orbx

Den Anflug im Vergleich zwischen X-Plane 11.5 und Microsoft Flight Simulator auf Innsbruck hatte ich euch ja oben schon gezeigt. An den Abschlussbildern erkennt man, dass in X-Plane vor allem die Menschen (Vorfeldarbeiter) nicht ganz so detailliert sind. Im direkten Vergleich zwischen der FSX-Prepar3d-Version von Innsbruck und der neuen Fassung für den FS 2020 zeigt sich vor allem die großartige 3D-Engine von FS 2020! Die Beleuchtung, das natürliche Erscheinungsbild der Texturen, Schattenwürfe, die unglaubliche Dichte des Grases – sowas habe ich in einem Flugsimulator noch nicht gesehen. Und hier sehen wir eben, was die Engine kann, wenn jemand damit arbeitet, der einer der besten Szenerie-Designer in der Flugsimulator-Welt ist.

Hier kommen vier Beispielbilder jeweils aus FS 2020 und dem aktuellen Prepar3d V5, jeweils immer zuerst FS 2020:





Im direkten Vergleich fallen insbesondere die Reflektionen auf den Oberflächen aller Objekte auf, das Licht wirkt insgesamt viel natürlicher, die Bilder aus Prepar3d V5 wirken flacher, blasser. Obwohl sie objektiv auch schon ziemlich gut aussehen.

Hier zum Vergleich noch ein paar mehr Bilder aus Prepar3d V3.4 (hier findet sich mein vollständiges Review von damals).

Auch die Stadt selbst, ausgestattet mit eigens modellierten Gebäuden, profitiert von der neuen Engine des Microsoft Flight Simulator.

Die Performance ist zumindest mit einfachen Flugzeugen weiterhin gut, schaut euch das in folgendem Video an.

Als Zwischenfazit würde ich da festhalten: Die 3D-Engine von Microsoft Flight Simulator ist bahnbrechend, vor allem dann, wenn Experten für Szeneriedesign damit arbeiten. Und weiterhin: Orbx Innsbruck ist auch für den Microsoft Flight Simulator sein Geld (derzeit etwa 17 Euro, übrigens preiswerter als im Microsoft Marketplace!) wert.

Fluggefühl und Performance

Landschaftsdarstellung ist eine Sache, eine andere die Nachbildung von Flugzeugen. Es gab vor einigen Jahren mal einen Simulator, der nur die Aufgabe hatte, eine bestimmte Boeing 747-400 nachzubilden, den Aerowinx Precision Simulator. Dieser Simulator hatte eine fast nicht vorhandene Grafikdarstellung, aber – nach Aussage von Experten – eine nicht gekannte Systemtiefe.

Schauen wir uns mal an, wie gut die Default-Flugzeuge im Microsoft Flight Simulator nachgebildet sind. Die 747-400 ist meiner Meinung nach etwas zu dynamisch – sie dreht sich sehr schnell in die Schräglage. Das erscheint mir doch sehr unplausibel zu sein, auch wenn ich natürlich weiß, dass ein großes Flugzeug auch große Flügel mit entsprechend viel Rollmoment hat. Und ich meine Erfahrung mit der 747 ja nur aus den anderen Simulatoren habe…

Für einen Airbus A320 Neo ist es durchaus möglich, eine Aussage über den Realismus des Flugmodells zu treffen: Der Airbus bewegt sich innerhalb eines sogenannten “Flight Envelope”, er lässt sich auch mit forcierten Steuerbefehlen nicht in Schräglagenwinkel über 60° bringen. Das scheint mir hier nicht wirklich nachgebildet zu sein, seht euch mal meinen Abenteuerflug an. Aber – das war im Flight Simulator X und seinem mitgelieferten Airbus A319 auch nicht besser. Bis etwa 25° hält der Airbus Schräglagen, auch wenn der Stick losgelassen wird (ich hatte das schon in meinem Review zum A319 von Aerosoft beschrieben). Das klappt wiederum eigentlich ganz gut, seht ihr im zweiten Video den Anflug auf Köln. Was allerdings nicht so gut ist – zumindest auf meinem Rechner: Es gibt bei hoher Belastung des Systems offensichtlich einen großen Zeitverzug zwischen Steuereingaben und Berechnung – das macht es schwierig, Störungen der Fluglage vernünftig auszuregeln. Man muss ganz vorsichtig am Hebel arbeiten, sonst schwingt das Flugzeug. Damit zeigt sich: Performance und schnelle Ablaufgeschwindigkeit einer Simulation ist nicht nur wichtig für die Optik, sondern auch immens wichtig für die Steuerbarkeit.

Für beide Verkehrsflugzeuge gilt nämlich: Die Performance, ausgedrückt über die Bildwiederholrate in Frames pro Sekunde oben rechts im Bild, ist bei den komplexen Verkehrsflugzeugen auf meinem System deutlich schlechter als mit einem kleinen, einfachen Flugzeug wie der Piper Cup (die sich im Übrigen auch im Simulator ziemlich gut anfühlt).

Das ist genau das, was der Microsoft Flight Simulator im aktuellen Entwicklungsstand sehr gut kann: Kleine Flugzeuge mit toller Landschaft plausibel zu simulieren. Und das ist ja durchaus schon einiges. Nur – sobald komplexere Flugzeuge dazukommen wird es schwierig, eine gute Ablaufgeschwindigkeit zu bekommen. Und da geht es gar nicht so sehr um die Grafikkarte, sondern eher um den Hauptprozessor – das ist eine weitere unangenehme Tatsache von Flugsimulatoren: Die Hardware ist immer irgendwie zu langsam… Möglicherweise würden mehr als vier Kerne helfen, das kann ich leider nicht beurteilen (und ja, die CPU in meinem Rechner, siehe unten, ist schon sieben Jahre alt, dafür aber übertaktet).

Andere Änderungen – Bedienung

Meine ersten Schritte mit dem Microsoft Flight Simulator waren – nun – interessant. Ich nähere mich neuer Software in der Regel ohne einen Blick ins Handbuch, und kam mit den MS FS durch meine lange Simulator-Erfahrung eigentlich ganz gut klar. Die ersten Flüge hatten schnell funktioniert, auch wenn ich in den letzten zwei Wochen noch nicht verstanden habe, wie ich im Cockpit diverser MS FS-Flugzeuge die Navigationshilfen vernünftig einstelle. Und wie ich einen eigenen Flugplan erstelle. Eine Anleitung würde da doch helfen – allein, es gibt keine, zumindest bei meiner Download-Version. Und das ist sicher für Neulinge ein großes Problem. Beziehungsweise eine Chance für Drittanbieter. Aber nochmal – Microsoft bringt eine Software, die in der gesamten Presse als realistische Simulation gefeiert wird, und dann gibt es keine vernünftige Dokumentation zum Nachschlagen? Ernsthaft?

Die Bedienung unterscheidet sich deutlich von Prepar3d und FSX: Während bei der letzten Generation der Simulatoren ein einzelnes kleines Fenster vorherrscht, ist der Eröffnungsbildschirm des Microsoft Flight Simulator klar strukturiert mit ansprechender Grafik. Es gibt vier wesentliche Schaltflächen, neben dem eigentlichen Flugmodus (hier Weltkarte) noch Herausforderungen, eine Flugschule, und natürlich die Einstellungen. Zusätzlich geht es über Schaltflächen am oberen Bildschirmrand zu Marketplace, Einstellungen und Profil.

Mein erster Schritt war natürlich, meine Flug-Hardware in den Einstellungen einzurichten – das hat auch gut funktioniert. Die Detaileinstellungen sind der nächste Schritt – der Simulator hat für meinen Rechner die Detailstufe “hoch” gewählt – was vielleicht etwas optimistisch ist. Zu den Einstellungen kommt man in-game jederzeit per Druck auf Escape.

Hinter dem aktuellen Event verbirgt sich offensichtlich eine wechselnde Herausforderung, mir der Punkte für den High Score gesammelt werden können.

Schön ist, dass es vorbereitete Situationen für verschiedene bekannte Landungen und so weiter gibt.

Das Einstellen eines Fluges ist nicht so viel anders als in den anderen Simulatoren – per Weltkarte können Start- und Zielflughafen, Flugzeug mit Beladung und so weiter und Wetterbedingungen ausgewählt werden. Neu ist, dass Wetter und Traffic (also andere Flugzeuge um uns rum) auch “live” gewählt werden können. Leider habe ich es noch nicht geschafft, einen eigenen Flugplan vorzugeben – da war der Flight Simulator X deutlich intuitiver. Tools wie SimBrief oder LittleNavMap helfen da aber aus.

Welche Fassung des FS 2020?

Derzeit habe ich die Fassung aus dem X-Box Game Pass in Verbindung mit dem 1-Euro-Probemonat installiert, aber dabei kann es nicht bleiben.

Schauen wir uns dazu mal die Unterschiede zwischen Standard, Deluxe und Premium Deluxe an. Eine vollständige Liste des Inhalts gibt es zum Beispiel hier. Allerdings scheint mir das etwas aufgeblasen zu sein: es gibt in der Premium Deluxe irgendwie 4 oder 5 verschiedene Fassungen der Piper Cub. Ich würde es daher gerne etwas zusammenfassen.

Zunächst die Flugzeuge. Verkehrsflugzeuge: 747-8i und A320 Neo, und der Premium Deluxe-Fassung kommt der Dreamliner dazu. Schade, dass Microsoft die 737 als Einsteiger-Flugzeug nicht mehr mitgenommen hat. Mich würde die 787 auch interessieren, bin aber nicht sicher, ob ich nicht eher enttäuscht werden würde davon.

General Aviation-Flugzeuge: Cessna 152 und Piper Cup sind kleine, einfach zu fliegende Maschinen, perfekt zum Lernen und – auch auf meinem System – mit ausreichender Performance, damit die Darstellung nicht zu sehr ruckelt. Die Robin DR 400, Bonanza, TBM, King Air und so weiter sind oftmals mit Navigationsbildschirmen ausgestattet, und das scheint mir die Performance des Simulators zu stören. In der Deluxe- und Premium-Deluxe-Version kommt zumindest noch die Cessna 172 dazu, die mich auch interessieren würde – ich würde aber erwarten, dass A2A ihre exzellente Fassung der Cessna 172 auf den MS FS Portieren wird. Ansonsten: weitere Varianten von bereits verfügbaren Flugzeugen. Wegen der Flugzeuge würde ich daher eher nicht zu einer anderen Fassung als Standard greifen.

Die detaillierten Flughäfen wiederum könnten mich da eher überzeugen. Auch wenn sicher nicht alle der Flugplätze auf hohem Niveau oder vergleichbar mit dem Stand der Addon-Software-Entwicklung sind, gerade die Premium-Deluxe-Fassung bietet schon einige wichtige Flugplätze: San Francisco, Frankfurt, Amsterdam, Heathrow, Dubai, Chicago O’Hare, Madrid, Denver.

Und das Niveau der Default-Detaillierten Flughäfen ist so schlecht nun nicht! Ok, nicht wirklich vergleichbar mit den exzellenten Payware-Umsetzungen, mit denen wir in den letzten Jahren verwöhnt wurden, aber ein guter Start. Zumindest für die Zeit, ab der es brauchbare Verkehrsflugzeuge gibt, mit denen diese Flughäfen auch angeflogen werden können 😉 Hier Tokio-Haneda, von dem es ja in keinem Simulator eine akzeptable Fassung gibt.

Paris sieht auch ganz gut aus:

Insofern würde ich schon davon ausgehen, dass die Flugplätze in der Premium-Deluxe-Fassung auch vergleichbar detailliert sind – und damit auf jeden Fall besser als die KI-generierten 37.000 anderen Flugplätze.

Resümee – wo stehen wir und was haben Hardcore-Simmer vom FS 2020 zu halten?

So, zwei Wochen MS Flight Simulator 2020, ich habe euch einige meiner Eindrücke schon geschildert – Zeit für ein Resümee. Ich bin etwas Zwiegespalten. Die Grafikdarstellung ist schon faszinierend und großartig, man kann es leider nicht anders sagen. Leider – weil wie so oft in der Vergangenheit – die Hardware mit der Software nicht Schritt gehalten hat. Es ruckelt und hakelt beim Fliegen einiger Flugzeuge – im Wesentlichen der Verkehrsflugzeuge – leider viel zu oft. Wenngleich auch der erste Patch hier einiges verbessert zu haben scheint. Und das ist nicht mal nur ein optisches Problem, sondern direkt ein Problem mit der Steuerung.

Die Standardflugzeuge sind nun auch natürlich nicht auf dem Stand, wie wir Hardcore-Simmer sie von PMDG, Leonardo Software, FS Labs und anderen gewohnt sind. Meine Angst dabei: Je komplexer die Systemtiefe, desto mehr Rechenzeit geht dafür drauf – desto weniger Rechenzeit bleibt für die Darstellung. Ob der MS FS also ein Simulator für tolle Erlebnisse mit kleinen Flugzeugen ist oder auch mit komplexen Airlinern mit umfangreichen und simulierten Bordcomputern klarkommt kann man jetzt leider noch nicht sagen. Und bis das klar ist bin ich noch nicht wirklich überzeugt davon, komplett zu wechseln. Aber das muss ich ja auch nicht! X-Plane hat mit Version 11.5 einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht, genau wie Prepar3d V5. Klar, die Darstellung ist nicht so toll wie im Microsoft Flight Simulator – aber dafür kann ich heute schon komplexe Verkehrsflugzeuge realistisch bewegen.

Und nicht zu vergessen – das Killer-Feature in der Simulationssoftware ist meiner Meinung nach Virtual Reality – wer mal mit Oculus Rift oder ähnliche geflogen ist, der hat Schwierigkeiten mit dem flachen Bildschirm. MS FS liefert das wohl nach, aber das wird einerseits dauern, und andererseits: auch VR kostet massiv Leistung. Heißt: Entweder es ruckelt dann noch mehr, oder es sieht halt nicht mehr so toll aus. Weil alle Simulatoren halt immer vor dem Grundproblem stehen: Landschaft auf den Bildschirm zaubern.

Die einzige Möglichkeit, die ich in Zukunft sehe, um dieses Problem aufzulösen, ist die Berechnung der kompletten Darstellung und Simulation auf einem externen Server und das Streamen quasi eines gesteuerten Videos. Und das würde den aktuellen MS Flight Simulator dann doch wieder zu einem Zwischenschritt in der Entwicklung machen.

Aber all diesen Kritikpunkten zum Trotz: der MS FS ist ein faszinierendes Stück Software, das jeder ernsthafte Simulator-Enthusiast auf der Festplatte haben sollte.

Informationen

Pro Contra MS FS hat Potential, die Flugsimulation wieder zurück in den Mainstream zu holen Wie jede neue Generation: Technisch anspruchsvoll, noch nicht ganz ausgereift und vollständig. Informationen Testsystem Entwickler: Asobo Studios, Microsoft

Preis: 69,99 – 129,99 Euro

Kauf: u.a. simMarket Intel Core i5 3570K, 4.5 Ghz

GeForce GTX 1080, 8 Gb

Windows 10×64, 16 Gb Hauptspeicher

Diverse SSD

Oculus Rift CV1

Dr. Patrick Seiniger