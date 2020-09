Der Spatz ist gelandet. Heinkel HE-162 von VSKYLABS

Derzeit drehen sich nahezu alle News um den neuen MS Flightsimulator. Doch auch die anderen Simulatoren erfreuen sich vieler neuer Addons. So hat VSKYLABS, die bekannt sind für, sagen wir mal, spezielle Flugzeuge außerhalb des Mainstreams, die Heinkel HE-162 für den X-Plane herausgebracht. Die Heinkel He 162 ist ein deutsches Jagdflugzeug in Schulterdeckeranordnung. Es wurde in kürzester Zeit gegen Ende des Zweiten Weltkrieges entwickelt.

VSKYLABS versucht hier die He-162 so realistisch wie möglich abzubilden, so dass man ein Gefühl für die tatsächliche Funktionsweise erhält. In Verbindung mit dem experimentellen Flugmodell (extra Option des XP11) von X-Plane und Virtual Reality wird das Fliegen mit der He-162 zu einem faszinierenden Erlebnis. Das Projekt umfasst ein originales, sehr detailliertes und illustriertes He-162 Piloten Betriebshandbuch, das detaillierte Erläuterungen zur He-162, ihren Systemen und ihrem authentischen Betrieb während des Zweiten Weltkriegs enthält.

Features:

Hochdetailliertes Flugdynamikmodell des He-162 Jet-Fighters der ersten Generation.

Schadenssimulation (Flugzeugzelle und Systeme).

Abgestimmt auf die leistungsfähige, native X-Plane ‘Experimental Flight Model’-Umgebung.

Hochdetailliertes Modell des Heinkel-Flugzeugs He-162.

Simulation der Systeme: Alle Kernsysteme der He-162 sind modelliert.

Voll funktionsfähige VR (Virtual Reality).

FMOD-Soundpaket.

STMA-Autoupdater



Weitere Informationen sind auf der Webseite von VSKYLABS erhältlich. Das Addon ist derzeit rabattiert für $24,85 erhältlich. Der reguläre Preis beträgt $35,00.