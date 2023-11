Lebt noch: P3D 6 Patch 6 erschienen

Mit den Prepar3D News ist man zurzeit immer hinterher … weil es nicht mehr so relevant ist, checkt man die Quellen auch nicht mehr so oft und ich habe noch keine Stelle gefunden, wo man Newsletters oder Pressemeldungen von Lockheed Martin diesbezüglich abonnieren könnte. Wenn ihr was wisst, lasst es mich in den Kommentaren bitte wissen.

Auf jeden Fall erschien bereits am 14. November Patch 6.0.36 für Prepar3D V6 mit diesen Changelog: