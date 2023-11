Europa eröffnet den FS Treffen Zirkus in 2024: FS Weekend in Lelystad findet im März statt

Das FSWeekend Team hat soeben die Registrierung für die kommende Veranstaltung eröffnet.

“Entdecken Sie die Welt der Flugsimulation beim FSWeekend! Mit über 50 Ausstellern und mehr als 3000 Besuchern pro Jahr ist FSWeekend das ultimative Ziel, um Brancheninnovationen zu entdecken, sich mit anderen Enthusiasten auszutauschen und sich auf ein unvergleichliches Luftfahrtabenteuer einzulassen!

Im Herzen der Niederlande bereiten sich Luftfahrtbegeisterte auf ein außergewöhnliches Abenteuer vor, denn FSWeekend feiert im März 2024 seine große Rückkehr ins Aviodrome Museum in Lelystad. Die diesjährige Veranstaltung verspricht ein unvergleichliches Luftfahrterlebnis zu werden!

Beim FSWeekend 2024 dreht sich alles darum, tief in die Welt der Flugsimulation einzutauchen. Egal, ob Sie ein erfahrener Profi sind oder gerade Ihre ersten Schritte in den virtuellen Himmel wagen, FSWeekend heißt alle herzlich willkommen, an dieser aufregenden Reise teilzunehmen. Die Veranstaltung richtet sich an ein vielfältiges Publikum, darunter Branchenprofis, Hobbyisten und Neueinsteiger.

16.-17. März 2024 | Aviodrome Lelystad | Die Niederlande

Buchen Sie Ihre Tickets auf https://fsweekend.nl/ “