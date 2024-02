Lebenszeichen der Bluebird Simulations B757 200/300

In einem Update auf der Webseite des zukünftigen Herausgebers der B757 200/300 von Bluebird Simulations gibt es ein Entwicklungsupdate der , das man interpretieren könnte als : ‘wir entwicklen brav wie immer und wir brauchen noch ein bisschen länger (wie immer, aber vergesst uns dabei nicht)’.

Nach fast zwei Jahren intensiver Arbeit haben sie beschlossen, die Systeme des Flugzeugs von Grund auf neu zu entwickeln, um eine noch umfangreichere Simulation zu ermöglichen. Durch die Verwendung von C++ als Basis können sie nicht nur tiefere Systemsimulationen erreichen, sondern auch eine verbesserte Leistung erzielen.

Die wichtigsten Systeme, an denen das Team derzeit arbeitet, umfassen die Avionik, das Flight Management System, die Klimaanlage und das elektrische System. Die Avionik-Displays werden pixelgenau umgesetzt, um eine absolute Genauigkeit zu gewährleisten. Das FMS wird so entwickelt, dass es dem echten FMS in der realen Welt entspricht, einschließlich aller Seiten. Das elektrische System wird von Grund auf neu aufgebaut und mithilfe von Schaltplänen sichergestellt, dass alle elektrischen Busse mit den entsprechenden Sicherungen verbunden sind.

Auch das Klimaanlagensystem erhält eine detaillierte Simulation mit Umluftventilatoren, Packs, Trimmluft und EICAS-Meldungen. Das IRS-System (Inertial Reference System) wird individuell für jedes der drei Systeme entwickelt und berücksichtigt variable Ausrichtungszeiten basierend auf dem Standort. Weitere Systeme wie Kraftstoff, Hydraulik und APU werden ebenfalls detailliert überarbeitet.

Neben den Systemen hat das Team auch am virtuellen Cockpit gearbeitet und Verbesserungen in Bezug auf visuelle Qualität und Genauigkeit vorgenommen. Die Texturen des VC werden überarbeitet, um noch besser auszusehen als die Originalbilder. Das Flugmodell wurde ausgiebig getestet, wobei beide Triebwerkstypen und die 300er Variante individuell angepasst wurden, um ein möglichst genaues Flugmodell zu gewährleisten. Die Arbeit an den individuell angepassten Sounds wird in Kürze beginnen.

BlueBird Simulations plant, die Funktionsliste für das Flugzeug zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, um alle Funktionen im Detail aufzuführen.

Und schöne neue Bilder gibt es auch: