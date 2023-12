Langgezogen, aber süß: Review E190/E195 von FSS

Der Embraer E-Jet ist ein Narrow-body airliner aus dem Land Brasilien. Im Hause Embraer lieferte man 1688 (Stand 31. Mai 2023) Flieger dieses Typen aus. Schon seid über 15 Jahren leisten die E-Jets beste Dienste im Flugdienst. Heute besteht auch die Möglichkeit, einen so berühmten Flieger auch im MSFS zu fliegen. Im Bezug auf den “Early Access” haben viele Leute bei dem Flieger bedenken, trotz des Preises. In dem Review fassen wir alles zusammen, und zeigen euch die Vor- und Nachteile des Fliegers. Also viel Spaß beim Lesen und Angucken.

Der Kaufumfang

Im Lieferumfang der E-Jets ist viel enthalten. So verspricht der Entwickler FSS eine hoch detaillierte Nachbildung der beiden Varianten mit einem Innen sowie Außenleben. Zudem liefern sie den E-Jet mit einer Kurzen sowie langen Winglet-Version. Um das Erlebnis während des Fluges aufzuwerten und einen Blick aus dem Fenster zu genehmigen, haben sie eine Kabine mit einem dynamischen Kabinen-Layout mitgeliefert. Passende Systeme, Sounds und der Rest in einem Produkt dieser Preisklasse sind enthalten. Der Preis von 39.95€ ist auf jeden Fall für den Flieger gerechtfertigt, das schonmal vorweggenommen.

Das Visuelle

Cockpit

In einem so hochmodernem Flieger darf ein gutes Cockpit nicht fehlen, das liefert FSS mit ihren E-Jets. Das Cockpit sieht alles in allem gut aus. Alle Proportionen scheinen getroffen und die Texturen sehen gut aus. Jede Ecke und Kante im Cockpit wurde erfasst, gebaut und passend texturiert. Für meinen Geschmack könnte das Cockpit an der ein oder anderen Stelle bessere Texturen und ein bisschen mehr Abnutzung bekommen, da der Flieger an einigen Stellen im Cockpit ein bisschen zu sauber aussieht. Das Overhead besitzt alle wichtigen Module und ein funktionierendes HuD (Head-up-Display) wurde dem Flieger gesponsort. Zusammenfassend zu sagen ist, dass das Cockpit der E-Jets sehr gut getroffen ist, und wenig Mängel aufweist. Bei den Texturen kann es noch für meinen Geschmack ein bisschen mehr Schmutz hinzugefügt werden, um einen etwas abgenutzten Flieger darzustellen.

Kabine

Auch bei der Kabine würden keine Mühen gescheut. Eine komplett aus modellierte Kabine wird dem Flieger beigelegt. Die Kabine wurde in den Flieger klasse integriert und hat viele coole Optionen bekommen. So lässt sich je nach Operator die Kabine umstellen. 3 Optionen werden angeboten. Einmal eine etwas geräumige Kabine mit Business-Class, einmal eine ECO-geräumige Kabine und eine Low-Cost Kabine, wo man sich so richtig schön die Beine einquetscht 🙂 . Alle Optionen sind gegeben, welche man wählt, sollte man selbst entscheiden. Außerdem wird die berühmte Flusi-Toilette mitgeliefert, die man über die normale Kamera leider nicht erreichen kann. Ein paar mehr Details wurden noch eingebaut. Die Tür lässt sich über den dafür vorgesehenen Handel öffnen und wieder schließen, und die Seatbelts sowie No Smoking Schilder wurden akkurat integriert und können über das Cockpit ein und ausgeschaltet werden. Zusammenfassend gesagt, würde auf viele coole Details geachtet, und ein cooles Erlebnis konnte geschaffen werden. Die Texturen sehen auch klasse aus.

Der Flieger von außen

Bei einem Walk Around der E-Jets fallen einem viele Details auf, fangen wir mal direkt an, und sehen mal, was so ein typischer Walk-Around so mit sich bringt. Fangen wir bei der Nase des Fliegers an. Sollte man den Flieger nach langem Stillstand übernehmen, sollte einem ein wichtiges Detail auffallen. Die roten “Remove before Flight” Pins sind zurück!

Etwas tiefer unter dem Flieger finden wir einen sehr wichtigen Bestandteil eines Fliegers, das Fahrwerk. Das Fahrwerk an dem Flieger ist sowie alles an dem Flieger super ausgearbeitet. Es sieht stimmig aus und besitzt alle wichtigen Details, die ein Fahrwerk zu einem guten Fahrwerk machen. So wurden alle Leitungen richtig und akkurat verlegt, und die Lampen richtig gesetzt. Ein tolles Fahrwerk.

Etwas neben dem Fahrwerk können wir einmal die Tür sowie die Ladeklappen für die Fracht bewundern, beide wurden richtig und gut ausgearbeitet, und geben der Außenhaut des Fliegers ein richtig stimmiges und gutes Bild. Auch die Fenster im Rumpf weisen keine Mängel auf.

Weiter hinten in der Nähe der Flügel finden wir das Wichtigste an einem Flieger. Das Triebwerk. Das Triebwerk an dem Flieger hat eine etwas ovale Form und integriert sich klasse in den Flieger. Alles wurde mit höchster Präzision modelliert und texturiert und weist keine weiteren Fehler auf.

Wenn wir einen Blick ans Ende des Flügels wagen, sehen wir die Winglets, sowie die im Flügel integrierten Lichter. Wie am Rest des Außenmodells leistete das Team beste Arbeit.

Wenn wir nochmal dem Rumpf etwas näher kommen, können wir nochmal einen genauen Blick auf das Hauptfahrwerk werfen. So wie das fordere Fahrwerk, besitzt dieses alle wichtigen Leitungen und Federungen. Ein paar Bilder davon sind unten zu sehen.

Der Überblick

Zusammenfassen zu sagen ist, dass der Flieger von innen sowie von außen überzeugt. Alles wurde umgesetzt, bis auf ein paar kleine Auffälligkeiten. So können die Texturen im Cockpit leicht noch angepasst werden, und einige Details am Außenmodell hinzugefügt werden. Alles in allem aber erzeugt der Flieger ein super Feeling und integriert sich super in die Welt. Alle Proportionen stimmen, und alles sieht passend aus. Ein super auftreten von innen, sowie außen ist gegeben!

Animationen

Die Animationen sind an jedem guten Flieger wichtig. Ohne Animationen ist ein Flieger nicht ganz. Bei den E-Jets sind die passende Animationen auch eingebaut. So hat jedes Teil am Flieger seine eigene Animation bekommen, die in den meisten Fällen gut ausgearbeitet wurde. So wurden im Cockpit alle Knöpfe und Schalter mit Animationen versehen sowie die Landeklappen oder das Fahrwerk. Einen kleinen Mangel gibt es bei diesen Animationen aber. Die Animationen sehen teilweise sehr abgehackt aus, sodass die Animation teilweise etwas ruckelig vorkommt. Das ist kein großer Fehler und fällt nur bei genauem Betrachten auf. Dieser Mangel ist mir bis jetzt nur bei den Landeklappen aufgefallen, also ist kein gravierender Fehler.

Alles in allem wurden die Animationen gut ausgearbeitet und sehen stimmig aus. Die ruckeligen Animationen könnten noch etwas verbessert werden.

Der Sound

Ohne Sound kein Flug. Wenn der Sound des Fliegers nicht stimmt, kann man den Flug fast komplett vergessen. Bei dem Flieger trifft das komplett nicht zu. Der Sound ist stimmig und gut ausgearbeitet. Sollte man einmal beim Takeoff “Max Power” benutzen, hört man die ganze Kraft des Fliegers. Der Sound ist klasse ausgearbeitet und kommt gut an das Original ran. Sollte man also ein Flug mit dem Flieger machen, verhindert der Sound auf keinen Fall das Erlebnis. In den unten zu sehen, Videos könnt ihr einmal vorab den Triebwerkssound der 2 General Electric CF34-10E genießen.

Außen von Vorne

Außen von Hinten

Schon ein gutes Ergebnis des Sounds, oder? Ich bin auf jeden Fall überzeugt, was denkt ihr?

Die Beleuchtung

Außen

Um auch einen typischen Nachtflug ohne Probleme durchführen zu können, benötigen wir vernünftige Beleuchtung. Die Beleuchtung der E-Jets ist sehr gelungen und leuchtet den benötigten Bereich aus. Außerdem sind alle Lichter funktional und können über die vorgesehenen Schalter im Cockpit angeschaltet werden.

Innen

Innen ist eine stimmige Beleuchtung ebenso wichtig wie außen. Das Cockpit sowie die Kabine haben eine Ausleuchtung bekommen. Im Cockpit sieht alles sehr stimmig aus und erzeugt ein gutes Bild. Die Displays des Fliegers sind von der Helligkeit her einstellbar und weisen keine Mängel auf. Das Licht in der Kabine hat etwas weniger Möglichkeiten. So kann das Licht in der Kabine nur an oder ausgeschaltet werden. Für weitere Updates würde ich mir wünschen eine individuelle Beleuchtung über das EFB oder über Panel in der Kabine einstellen zu können, da nur diese 2 Optionen in bestimmten Lichtverhältnissen nicht passen.

Mitgelieferte Bemalungen

Das Team von FSS liefert zudem zahlreiche Bemalungen in dem Paket mit sich. So sind von Haus aus 19 Bemalungen in dem Paket enthalten. Diese 19 Bemalungen haben es auf den Flieger geschafft:



Aerolineas Argentinas

AirLink

BA Cityflyer

Conviasa

HOP

KLM Cityhopper

Lufthansa

Luxair

Tui

Air Dolomiti

Austrian

Azul

Brise

Air Europa

Flybe

LOT

SAS

TAP

Tianjin

Systeme

PFD

Das PFD ist ein wichtiger Bestandteil eines Glas-Cockpits. Über dieses Display werden die aktuelle Höhe sowie Neigung und Geschwindigkeitsdaten anzeigt. FSS setzte das in ihren E-Jets passend im Embraer Style um. Die Systeme wurden wie die echten im richtigen Layout dargestellt. Das Display besitzt außerdem eine Touchfunktion, worüber die COM sowie NAV Frequenzen gewechselt werden können. Alles in allem ist das Display gut dargestellt und erfüllt seinen Sinn und Zweck.

MFD

Das MFD besitzt mehr Funktion als das PFD. So können über das MFD alle wichtigen Daten sowie Systeme ausgelesen werden. Das setzte FSS auch um. Wenn man den Flieger hochfährt, landet man auf der “Status” Seite. Auf der Seite können wir alle wichtigen Informationen auf einen Blick sehen. Das Display zeigt in dem Status die Zeit sowie das Gewicht an, zudem gibt es den Status der Türen wieder und zeigt andere wichtige Informationen wie die Ladung der verbauten Batterien. Ebenso besitzt der Flieger Seiten wie “Flight Ctrl” worüber die Steuerflächen sowie die Spoiler eingesehen werden können. Zusammenfassend besitzt das Display wie das PFD alle wichtigen Funktionen und erfüllt den Sinn und Zweck.

EICAS

Das Engine Indication and Crew Alerting System kurz ECAS zeigt Informationen über die Triebwerke oder das Fahrwerk an. Außerdem zeigt es den Status der Landeklappen und der Spoiler sowie den zu Verfügung stehenden Sprit und den Trim an. Das Display ist wie die anderen Displays richtig aufgebaut und du weißt im laufenden Betrieb keine Mängel auf.

MCDU

Das MCDU oder Multipurpose Control and Display Unit ist das Herzstück des Fliegers. Ohne das MCDU könnte ein normaler Linienflug von A nach B nicht stattfinden. Die Kommunikation mit den Lotsen sowie das Einpflegen der Route oder das Eingeben des Gewichts oder der Startdaten geschieht über dieses Instrument. Die wichtigsten Funktionen sind in der aktuellen Version enthalten.

Zusammenfassung der Systeme

Alle Systeme in dem Flieger sind ausreichend gut umgesetzt und weisen auf den Ersten blick keine großen Fehler auf. Bei den Systemen hat das Team von FSS außerdem drauf geachtet alle wichtigen Systeme zu integrieren sowie darzustellen.

Mein System sowie alle Addons

Mein System

AMD Ryzen 5 3600-6 Core

32 GB Arbeitsspeicher

NVIDIA GeForce RTX 3070ti

1 TB ssd

Genutze Addons

FSS-EJets -> simMarket: FLIGHTSIM STUDIO – E-JETS 190/195 MSFS

FSRealistic PRO -> simMarket: FSREALISTIC PRO MSFS

Virtual-FRA Frankfurt -> virtualFRA | Your virtual MSFS2020 Frankfurt Airport (virtual-fra.com)

InIBuilds EGLL -> simMarket: INIBUILDS LONDON HEATHROW EGLL MSFS

GSX PRO -> FSDreamTeam – Quality Products for Flight Simulator

NVIDIA Shader

Zusammenfassung

Der Flieger überzeugt zu 100%. Das Visuell ist prima getroffen. Das beigelegte Modell ist gut ausgearbeitet. Einige Texturen im Cockpit Bereichs benötigen etwas Feinschliff und vertragen etwas mehr Abnutzung. Der Sound ist klasse, und die Animationen sehen stimmig aus. Bis auf ein paar Ruckler gibt es wenig Mängel. Außerdem überzeugt der Flieger vom Auftreten zu 100%. Die Beigelegten Bemalungen sind gut ausgearbeitet und besitzen sehr viel Variationen. An den Systemen ist ebenso wenig zu bemängeln. Die Systeme sind super integriert und Besitzen alle wichtigen Funktionen, die einen reibungslosen Flugbetrieb ermöglichen. Für ein so stimmiges Bild und die gute Performance, die der Flieger mit sich bringt ist es bei einem Preis von knapp 40€ eine klare Kauf Empfehlung.