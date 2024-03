Kritzeln erlaubt bei Navigraph: Annotationen

Aus der Pressmitteilung:

Navigraph, der vertrauenswürdige Anbieter von Karten, Navigationsdaten und Flugplanung für die Flugsimulations-Community, freut sich, eine weitere mit Spannung erwartete Ergänzung für Charts vorzustellen. Mit der Einführung von Annotationen haben Flugsimulator-Enthusiasten weltweit nun ein leistungsstarkes neues Werkzeug zur Verfügung.

Annotationen auf Jeppesen-Karten

Navigraph Charts umfasst die elektronische Kartenbibliothek von Jeppesen mit über 7.000 Flughäfen weltweit. Die neue Annotations-Funktion ist auf allen Jeppesen-Karten verfügbar. Die Möglichkeit, Jeppesen-Karten zu annotieren, verbessert das Situationsbewusstsein erheblich, da Flugsimulator-Nutzer Rollwege einzeichnen und wichtige Informationen oder spezifische Verfahren direkt auf der Karte hervorheben können. Dadurch können Flugsimulator-Enthusiasten dem Flugzeug voraus sein, indem sie interaktiv planen und die Arbeitsbelastung in kritischen Flugphasen reduzieren. Mit Annotationen können komplexe Anweisungen effektiv verwaltet und mit Zuversicht navigiert werden.

Annotationen auf SimBrief-Flugplänen

Die Einführung von Annotationsmöglichkeiten auf dem SimBrief Operational Flight Plan (OFP) eröffnet mehr als nur die Möglichkeit, wichtige Informationen hervorzuheben. Jetzt können Flugsimulator-Nutzer Zeit und Treibstoffverbrauch während des gesamten Fluges intuitiv planen und überwachen. Diese Funktion erhöht nicht nur den Realismus des Simulationserlebnisses, sondern optimiert auch den Flugmanagementprozess für mehr Effizienz und Genauigkeit.

Zugriff auf Annotationen

Annotationen in der Charts-Anwendung sind auf Windows, Mac, Android, iOS, in Browsern und im Charts In-Game Panel für MSFS verfügbar. Die Funktion ist durch einen einfachen Klick auf das Stiftsymbol in der oberen rechten Ecke der Charts-Oberfläche leicht zugänglich. Das Stiftsymbol wird angezeigt, wenn eine Jeppesen-Karte oder ein SimBrief-OFP innerhalb der Charts-Anwendung angezeigt wird. Nach Aktivierung der Funktion erscheint links neben dem Symbol ein praktisches Ausklappmenü. Dieses Menü bietet eine Vielzahl von Annotationsoptionen, mit denen Benutzer ihre Annotationen an ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Mit der Annotations-Funktion können Benutzer nahtlos auf den Karten kritzeln, Rechtecke und Kreise erstellen. Darüber hinaus können Benutzer Farbe, Größe und Form ihrer Annotationen anpassen. Dieses Maß an Flexibilität stellt sicher, dass Benutzer Informationen effektiv vermitteln und wichtige Details hervorheben können, die für ihren Flugplanungsprozess relevant sind. Weitere Einzelheiten zur Funktionsweise der Funktion sowie anschauliche Beispiele finden sich in diesen Blog-Beitrag.