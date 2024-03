Das wird euch nicht gefallen: das neueste Aerosoft A330 Dev Update

Der Fortschrittsbericht vom 21.03.2024 über das Projekt lässt einige kritische Fragen offen und wirft neue auf:

“Wir haben eine Weile nicht über das Projekt gesprochen, aber da wir beim FSWeekend in Lelystad so oft angesprochen wurden, möchten wir Sie alle auf den neuesten Stand bringen:

In den letzten Wochen haben wir unzählige Fehler behoben und laut unseren Testern wird das Flugerlebnis immer flüssiger. Allerdings wollen wir auch die anderen Motorvarianten umsetzen. Unser 3D-Team ist daher derzeit mit der Modellierung beschäftigt. Das Außenmodell der NEO-Variante ist fertig und das Cockpit erfährt letzte Änderungen gegenüber der „klassischen“ Version. Die GE-Motoren sind bereits fertig, weitere Lackierungen stehen noch aus. Im Moment arbeiten wir an der PW-Engine, sie sollte in den nächsten 2 Wochen fertig sein. Natürlich werden wir auch die Anzeigen und Sounds an die neuen Varianten anpassen, aber das wird noch eine Weile dauern.

Sobald das NEO-Cockpit fertig ist, gibt es neue Bilder zu sehen.”

Fehlende Konkretisierung: Es wird von “unzähligen Bugs” gesprochen, die behoben wurden, ohne genauer darauf einzugehen, um welche Art von Fehlern es sich handelte und wie gravierend diese waren. Eine detailliertere Beschreibung wäre hier wünschenswert gewesen, um die Fortschritte besser einschätzen zu können.

Verzögerungen: Obwohl das Projekt schon länger läuft, scheinen grundlegende Elemente wie die verschiedenen Triebwerksvarianten noch nicht vollständig implementiert zu sein. Dies deutet auf mögliche Verzögerungen im Entwicklungsprozess hin, die nicht näher erläutert werden.

Unklarer Zeithorizont: Es werden keine konkreten Termine genannt, wann die ausstehenden Arbeiten, wie z.B. die Anpassung der Displays und Sounds, abgeschlossen sein sollen. Die Formulierung “das wird noch eine Weile dauern” lässt Spielraum für Interpretationen und schafft Unsicherheit bezüglich des Projektstatus.

Mangelnde Transparenz: Der Bericht geht nicht darauf ein, welche Herausforderungen oder Probleme während des Entwicklungsprozesses aufgetreten sind und wie diese angegangen wurden. Eine transparentere Kommunikation könnte helfen, das Vertrauen der Community in das Projekt zu stärken.

Fehlende Gesamtperspektive: Es fehlt eine Einordnung des aktuellen Stands in den Gesamtkontext des Projekts. Welche Meilensteine wurden bisher erreicht, welche stehen noch aus und wie ist der allgemeine Zeitplan? Ohne diese Informationen fällt es schwer, den tatsächlichen Fortschritt zu bewerten.

Insgesamt wirft der Fortschrittsbericht mehr Fragen auf, als er beantwortet. Eine ausführlichere und transparentere Kommunikation seitens des Entwicklerteams wäre wünschenswert, um die Community über den Stand des Projekts auf dem Laufenden zu halten und Vertrauen zu schaffen.

Die zahlreichen Kommentare der Community zu dem Facebook-Post von Aerosoft lassen die Firma nicht wirklich gut aussehen: