KDAY Dayton, Ohio, geschichtsträchtiger Ort der Luftfahrt, von RWS für MSFS

Der Entwickler REALWORLDSCENERY hat ein neues Addon für den James M. Cox Flughafen in Dayton, Ohio für den Microsoft Flight Simulator veröffentlicht. Der Flughafen mit dem ICAO-Code KDAY wurde detailgetreu nachgebildet und ist ab sofort im Simulations-Marktplatz simMarket erhältlich.

Das KDAY-Addon nutzt die neueste SDK von MSFS und bietet photorealistische Gebäudemodelle und eine hochaufgelöste Bodentexture. Besonderes Augenmerk legten die Entwickler auf eine optimierte dynamische Beleuchtung, sodass die Landebahnen, Vorfelder und Taxiways wie in echt aussehen.

Die Gebäude und Infrastruktur des Airports wurden speziell für die Darstellung in MSFS entwickelt und optimiert. Zudem ist ein Hangar integriert, in dem Kleinflugzeuge ihren simulierten Flug beginnen können.

Hier sind einige Informationen über den echten Flughafen James M. Cox Dayton International Airport (KDAY) in Dayton, Ohio:

Der Flughafen liegt etwa 10 km nordöstlich des Stadtzentrums von Dayton. Er wird von der Dayton International Airport Authority betrieben.

KDAY verfügt über zwei Start- und Landebahnen. Die wichtigste ist die Bahn 17L/35R mit einer Länge von 3.048 Metern. Außerdem gibt es die Bahn 17R/35L mit 2.286 Metern Länge.

Der Flughafen dient vor allem dem Passagierverkehr. Es werden nationale und internationale Ziele von Fluggesellschaften wie American, Delta oder United angeflogen. Jährlich nutzen etwa 1,5 Millionen Passagiere den Dayton Airport.

Neben dem Passagierterminal verfügt KDAY auch über ein großes Frachtterminal. Es ist ein wichtiger Umschlagplatz für Express- und Frachtflüge.

Militärisch kommt dem Flughafen als Dayton-Wright Brothers Field eine Bedeutung zu. Hier landeten die Brüder Wright 1903 bei ihrem ersten motorisierten Flug.

In unmittelbarer Nähe zum Flughafen befinden sich das National Museum of the United States Air Force sowie das Wright Brothers Aircraft Factory Site, das an die Pioniere der Luftfahrt erinnert.

Dayton ist die sechstgrößte Stadt im Bundesstaat Ohio. Der internationale Flughafen spielt als Verkehrsknotenpunkt für Wirtschaft und Tourismus in der Region eine wichtige Rolle.

Das Dayton-Addon kommt auf einen Downloadumfang von 1,92 GB und kostet 17,49 Euro. Laut Hersteller ist das Flughafen-Paket so nah an der Realität, wie es in MSFS derzeit möglich ist.