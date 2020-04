JustSim äußert sich zu P3DV5

Andrei Bakanov hat sich heute morgen auf Facebook zur Positionierung von JustSim hinsichtlich der P3DV5 Kompatibilität ihrer Szenerien geäußert. Laut seiner Aussage sind sie ausgiebig am testen, aber P3DV5 sei für ihn ein “rohes” Produkt das vielmehr einer “Alpha Version” gleiche. Er rät allen die P3DV4.5 weiter zu nutzen. Der Lesart nach wird man dennoch die Airports in den P3DV5 bringen. Dabei werden die Updates der Flughäfen – Santorini, Gazipasa, Brussels und Palma de Mallorca komplett kostenlos sein. Bei den anderen fallen die obligatorischen 5€ simMarket Installer- Gebühr an.