Jetzt kommt das Bodenradar

Kurz vor Ende des großen Free-Trial-Monats gibt es News von Eagle Dynamics: Das F/A-18 Modul soll bald mit einem weiteren Feature ausgestattet werden. Mit der Simulation des AN/APG-73 Bodenradars, soll man künftig auch Bodenziele zu Land und See mit dem Multriole Fighter aufspüren können. Dafür haben die Entwickler erste Screenshots auf ihrere Website veröffentlicht. Dem Release des Bodenradars sollen dann weitere Funktionen folgen. Damit eröffnen die Entwickler auch 3rd-Party-Enwtwicklern die Möglichkeit, diese Funktion im DCS zu nutzen. Beim Supercarrier Modul müssen DCSler sich wohl weiterhin in Geduld üben. Eigentlich war der Early Access Release für den 15. April vorgesehen. Doch die Entwickler schrauben hinter den Kulissen noch an vielen Wunden – unter anderem am Debugging der Multiplayer-Funktionen – letztere wurden als Grund für die Verspätung genannt. Mehr Infos und Entwicklungsstände zum Hind und der Thunderbolt findet ihr bei Eagle Dynamics.