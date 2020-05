REX Simulations: Updates und mehr.

REX Simulations haben ihr Portfolio für den neuesten Hotfix 3 des Prepar3D 4.5 angepasst. REX 5 – Environment Force, REX 5 – Sky Force 3D, REX 5 – Worldwide Airports HD, REX 4 – Texture Direct with Soft Clouds und WX Advantage Radar sind jetzt zum neuesten P3D4 kompatibel. Auch wenn diese Produkte noch nicht offiziel mit dem neuen Prepar3D5 kompatibel sind, arbeite man bereits in Teilen daran: Sky Force und Weather Force sind in der Entwicklung, ebenso Worldwide Airports HD. Bei Environtment Force prüfe man derzeit die Kompatibilität. Das WX Advantage Radar werde es laut REX Simulations nicht mehr im P3D5 geben.