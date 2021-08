Jackson Hole – schöner Airport von Axonos

Der Flughafen Jackson Hole (ICAO: KJAC) befindet sich 11 km nördlich von Jackson, Teton County, Wyoming. Der Flughafen stammt aus den 1930er Jahren. Fluggesellschaften wie Frontier nahmen 1959 ihren Dienst mit Flugzeugen wie der Douglas DC-3 und der Convair 340 auf. Über Jackson Hole können Sie Ziele wie San Diego, Las Vegas, Salt Lake City, Chicago und Atlanta anfliegen.

Heutzutage fliegen Fluggesellschaften wie Alaska Airlines, Allegiant Air, United Airlines und American Airlines diesen malerischen Ort an. Der Flughafen Jackson Hole ist der einzige Verkehrsflughafen in den Vereinigten Staaten, der sich vollständig in einem Nationalpark befindet.

Axonos’ KJAC Jackson Hole für Microsoft Flight Simulator 2020 nutzt die Rendering-Fähigkeiten des Microsoft Flight Simulator 2020 voll aus und ist ein Flughafen, den Sie für jedes Flugabenteuer brauchen!

Ab sofort für etwas mehr als 15 EUR im simMarket zu haben.

