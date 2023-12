iniBuilds bringt den A350 in den MSFS & Infos zum A380

Mit einem Forumpost von iniBuilds wurde am Samstag der A350 für den MSFS angekündigt. Neben weiteren Informationen über die A350 Varianten, wurde auch Klartext zum A380 gesprochen. Anschließend wurden zwei neue Flughafenszenerien verkündet.

A350 à la iniBuilds

Angekündigt ist nun der A350-900 sowie -1000 mit verschiedenen Winglet-Variationen. Für die 900er-Variante sollen zwei verschiedene mitgeliefert werden. Jedoch verweist iniBuilds bei dem beigefügten Bild der zwei Varianten, dass man den Screenshot “nicht über analysieren” solle, da dies erst eine “sehr, sehr frühe work in progress (WIP) Version” sei. Die Veröffentlichung der beiden Varianten soll noch 2024 geschehen.

Bei näheren Betrachten des Bildes, fällt schnell auf, dass das Model der beiden A350 noch nicht ganz ausgereift, jedoch nicht schlecht aussieht. Triebwerke, Body, Fahrwerk, Flügel und bei der 1000-Variante sogar schon SATCOM und Sensoren zu erkennen sind. Ob das Cockpit, oder eine (mögliche) Kabine schon modelliert wurde, ist nicht zu erkennen, da das Bild lediglich die beiden Varianten von außen abbildet.

Wenn man ein A350 Wartungsarbeiter oder gar Pilot ist, lädt iniBuilds gerne zur Zusammenarbeit ein.

Kurzer Einblick in die A380 Pläne

Einige Worte verliert iniBuilds am Ende ihres Forumposts über das weitere Vorgehen zum Thema A380. Zuerst wurde klargestellt, dass der Riesenflieger für den MSFS erscheinen wird. Es wird derzeit nicht in Betracht gezogen, einen A380 auch für andere Simulatoren herauszubringen. Außerdem muss damit gerechnet werden, dass der Termin zur Veröffentlichung nach der Veröffentlichung des A350 sein wird. Der A380 wird nun zeitgleich mit der Entwicklung der A350’s fortgesetzt.

Neue Szenerien von ini

Im Jahr 2023 wurden insgesamt 10 Flughäfen von den Engländern erstellt und veröffentlicht. Entgegen der strickten Politik iniBuilds nach dem Schema “wir bringen die Szenerie erst raus, danach kündigen wir sie an”, hat das Team schon heute zwei neue Flughäfen für 2024 angekündigt.

Abu Dhabi (OMAA) wird, so wie es bisher aussieht, schon bald den Weg in unsere Warenkörbe finden dürfen. Die veröffentlichten Bilder sehen vielversprechend und weitestgehend fertig modelliert und texturiert aus. Der Beschreibung zufolge, werden alle Terminals auf den letzten Stand gebracht, sowie mehrere points of interests (POIs) in der näheren Umgebung des Airports platziert werden.

Leeds Bradford (EGNM) ist ebenfalls schon recht weit entwickelt worden. Die Bilder zeigen das Terminal von innen sowie von außen. Eine sehr detaillierte Snackbar, Terminaleingang und Gates wurden auf den Screenshots gezeigt.

iniBuilds plant zwei weitere Destinationen im Vereinigten Königreich im Laufe des Jahres ’24 herauszubringen.

A300-600R

Zum nächststehenden Release, dem A300, wurden von den Engländern keine neuen Informationen bereitgestellt. iniBuilds hofft, dass der Community die Pläne für 2024 und der bevorstehende Release des A300 gefällt und wünscht ihrer Community angenehme Feiertage.