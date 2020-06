Hold my beer. And fly SR22 for free!

Es ist ein wirklich origineller Markenname, den sich Ben Willem und Till Vennefrohne da ausgedacht haben: HoldMyBeer, eine deutsche Addon-Schmiede aus Ratingen bietet derzeit eine beachtliche Umsetzung der Cirrus SR-22 für X-Plane 11.41/11.50 an! Das beliebte General-Aviation-Flugzeug ist ab sofort als Freeware auf der Entwicklerseite zu haben – yes, for free! Letzteres ist angesichts der Feature-Liste ein wirklicher Hammer. Das Addon verspricht eine realistische Umsetzung der SR-22 inklusive Glascockpit mit voll animiertem 3D-Model, EVS, Load-Manager, virtuellem Tablet, VATSIM- und IVAO-Integration, Fehlersimulation inklusive Vogelschlag, Gesundheitssimulation (!) und vielem vielem mehr. Und für virtuelle Lackierer gibt es gleich noch ein passendes Paintkit im Photoshop-Format. Wer das Addon dennoch monetär unterstützen will: Wenn, dann nehmen die Jungs bei HoldMyBeer nur Spenden für ein deutsches Kinderhospiz über die Spendenplattform betterplace.org an. Wir ziehen den Hut!

Mehr Infos, Screenshots und den Spenden-Button findet ihr bei HoldMyBeer.