Hier kommt das FS MAGAZIN 2/2021…

Als bekennender FS-Magazin Abonnent muss ich gestehen, wie ich mich freue, dieses Printmedium aus seiner Hülle zu befreien, den Print zu lesen und einzutauchen. Nun zum Thema: wie immer ist auch die Ausgabe 2/2021 auf 68 Seiten voller Neuigkeiten und Hintergrundberichten.

Hier einige Auszüge:



Editorial Gedanken zu “Nur der Wandel ist konstant” und auf die “Optische Konzentration” beim Flugsimulieren…



Aktuelles Hinweise auf die zur Drucklegung trotz Corona-Pandemie stattfindende AERO 2021 in Friedrichshafen und der FS Expo 2021 in San Diego. Mittlerweile ist die AERO 2021 endgültig abgesagt – im “Pressesprecher-Sprech” heißt das “auf unbekannten Termin verschoben”.



Kurzmeldungen Empfehlungen der Szenerien von Red Wing Simulations (unter anderem Sion für MSFS), darauf, das Gaya Simulations ihr Versprechen bezüglich Zell am See gehalten und die Bahn 08/26 realitätsentsprechend verlängert haben. Kurz vorgestellt wird mit dem PC Analyser ein Profi-Tool zur Computer-Wartung und mit flightsim.to eine tolle Webseite mit gefühlt unendlich vielen Freeware-Angeboten zum MSFS. Es geht weiterhin um Szeneriekonflikte beim “Neuen” und wie diese gelöst werden können – und um noch einiges mehr…



Szenerien Salzburg MSFS steht am Anfang der Vorstellung. Evgeny Baturin von Digital Design hat sein Meisterwerk für den P3D um die historische Innenstadt erweitert und nahtlos in den Simulator eingepasst. Anschließend geht um einen “Zweihundert Euro Käsekrainer”, um die Szenerien des Flugplatz von St. Johann im Tirol von Gaya Simulations (Payware) und Sergio Del Rosso (Freeware). Weiter geht es mit Vorstellungen von Helsinki-Vantaa von JustSim für MSFS und den MK-Studios für P3D sowie dem neuen Istanbuler Airport von SceneryTR. Fünf Seiten wurden dem “Sichtfliegen der “Last Frontier”, dem Fliegen in Alsaka gewidmet.



Flugzeuge Frank Schmidt hat sich mit seinem erfahrenen Kennerblick die neue 146 Professional von Just Flight angesehen, Urs Zwyssig aus der Schweiz ist die 149er von Piaggio zur Probe geflogen, die ATSimulations die schon länger für den P3D im Programm hat und die jetzt auch für dem MSFS angeboten wird. Dr. Mario Donick schließlich hat sich in die virtuelle Blériot XI gesetzt, einem Flieger mit historischer Bedeutung.



FS Special Interview mit “Mister MSFS” Jörg Neumann mit interessanten Antworten…

Hardware Mit der TCA Airbus Edition von Thrustmaster lässt es sich “stilvoll Busse” fliegen.



Grundlagen Bastian Blinten fragt “Fliegst Du schon oder bastelst Du noch?” Im Teil 1 seiner “FS-Toolbox” stellt er etliche nützliche Tipps zur Verbesserung von Flugzeugen vor.



X-Plane Mario Donick macht mit TrueEarth EU Canary Islands von Orbx Urlaub am Computer und Hans-Joachim Marks stellt das “Add On zum Add On”, den Airbus A321 NEO von ToLiss vor. Günter Brinkhoff durchbricht mit der Concorde FXP von Colimata – dem Flieger mit der heißen Nase – die Schallmauer und Ingo Voigt stellt mit der DHC-2 Beaver von Thranda den (!) Buschflieger schlechthin vor – mit dem Reality Expansion Pack von SimCoders. Mario Donick bewertet die Fairchild PT-19 von Uncle Jack, genannt die “Wiege der Helden”. Im diese Rubrik abschließenden “Nachflieger” beschreibt Dr.-Ing. Daniel Schaad einen Flug von Wilhelmshaven nach Helgoland mit der BN-2 Islander von TorqueSim.



Verfügbarkeit …das gedruckte FS MAGAZIN ist bei Aerosoft www.aerosoft.com und im Luchtvaart Hobbyshop www.aviationmegastore.com am Amsterdamer Flughafen Schiphol zu bekommen. Der Bezug von gedruckten wie elektronischen Varianten für Smartphones und Tablets ist via United Kiosk www.united-kiosk.de (auch im Abo) möglich – der von PDF’s zusätzlich bei simMarket www.simmarket.com. Günstige Abonnements und Einzelhefte gibt es auch direkt beim Verlag leserservice@fsmagazin.de.

Downloads zum FS MAGAZIN 2/2021

Linkliste:

https://fsmagazin.de/download/FSM2_2021Linkliste.pdf

Karte und Zusammenfassung mit Quellenhinweisen für das Sichtfliegen in Alaska:

https://fsmagazin.de/download/FSM2_2021AlaskaKarte.pdf

https://fsmagazin.de/download/FSM2_2021AlaskaSpecial.pdf

Ausblick auf das FS MAGAZIN 3/2021

Wir schauen uns den neuen Airport von TDM an: La Coruna. Und wir folgen dem ehemaligen Bundeswehr-Piloten Henning Remmers auf seinen “Ritten” mit der Freeware-Lockheed T-33 für FS X und P3D, mit er real viel Flug(lehr)zeit verbracht hat.

Redaktionsschluss

20. Februar 2021

Anzeigenschluss

10. März 2021

Viel Spaß beim Lesen: Bleibt vor allem gesund!