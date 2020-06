Große Klappe: Just Flight zeigt neue Bilder

Jetzt in der Royal-Air-Force-Version: Just Flight haben neue Preview-Shots des kommenden 146 Pro veröffentlicht. Darin ist der Jumbolino in der VIP- und QC/QT-Variante zu begutachten: Mit Heckklappe und weiterer Extra-Ausstattung, die sich am Vierstrahler ausmachen lässt. Diese Sondervariante soll es laut Just Flight in einem Zusatzpack nach dem eigentlichen Release der 146 Pro Grundversion geben. Ob dieser extra kostet, verraten die Briten noch nicht. Mehr Infos wie immer bei Just Flight auf der Produktseite.