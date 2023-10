Groß, größer, 747. Horizon Simulations 747-8F Update.

Jedem sollte die 747 für den MSFS bekannt sein, die 747-8i ist ein Standardflieger im MSFS, aber woher kommt denn jetzt die 747-8F. Die 747-8F ist ein weiteres Mega-Projekt von Horizon Simulations. Das renommierte und sehr engagierte Team hat sich zur Aufgabe gemacht, den Mega-Frachter in den MSFS zu integrieren. Die 747-8F Mod ist schon lange auf FS.to verfügbar, aber Updates gab es schon lange nicht mehr, bis jetzt. Das Team arbeitet an weiteren tollen Verbesserungen für das Frachtmonster.

Neue Möglichkeiten

Was sehen wir denn da? Die Nase der 747 hat sich geöffnet. Ein neues Update fügt das hinzu. Das Team arbeitet neben ihrer 787-9, der 787-8 und der Airbus Family an einer 787-8F. Die 747 hat endlich die geöffnete Nase. Über diese Öffnung in dem Flieger habt ihr endlich die Möglichkeit Fracht über GSX in den Riesenflieger zu laden. Außerdem kann man Türen öffnen und die Frachtluke im unteren Teil des Fliegers benutzen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend zu sagen ist, dass damit die 747 ein vielversprechendes Update bekommt. Die 747 sieht sehr gut aus und bekommt stetig Verbesserungen. Ein Zeitraum, wann das Update kommt, ist noch nicht bekannt.