Für Nostalgiker: CHICAGO MEIGS FIELD is back!

Des Ende des realen Merril C. Meigs Field (ICAO: KCGX) wurde am 30. März 2003 besiegelt. Wer den Airport, der 1998 sogar mit einem ILS nachgerüstet wurde, im MSFS erfliegen will, der besorgt sich die Freeware Szenerie / Mod auf nexusmods.com. Es ist sogar bereits eine neue Version geplant, die dann noch mehr Gebäude und ATC Support beinhalten soll.