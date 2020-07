FSimStudios kündigt Halifax (CYHZ) für Prepar3D und X-Plane an

FSimStudios ist weiterhin fließig. Mit Vancouver, London und Calgary v2 arbeitet man bereits an drei Projekten. Gestern kam via Facebook, der Airport von Halifax, in Nova Scotia dazu. Während FSimStudios die Prepar3D Version (für v4 und v5) entwickelt, kümmert sich Airfield Canada um die X-Plane Version, in einer ar Joint Venture. Release soll innerhalb von zwei Monaten sein, danach soll die Szenerie für den Microsoft Flight Simulator entwickelt werden. P3D und X-Plane Kunden bekommen dann nach dessen Release dann eine Upgrade Möglichkeit.