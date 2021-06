FS MAGAZIN 4/2021 erhältlich!

Gute Nachrichten aus dem seit mehr als 15 Jahren betriebenen “Home Office” der Redaktion: Das FS MAGAZIN 4/2021 ist fertig und wurde den Abonnenten bereits gedruckt und als PDF zugestellt. Am Donnerstag, den 4. Juni 2021 beginnt der “normale” Verkauf. Der erfolgt mit gedruckten Ausgaben via Aerosoft, dem Aviation Megastore, United Kiosk und dem Verlag – Bestellungen an leserservice@fsmagazin.de werden gerne entgegen genommen. simMarket bietet PDFs an. Wie United Kiosk, wo – wie beim Verlag – auch günstige Abos abgeschlossen werden können. Der Verkauf in der Fläche bleibt eingestellt…

Hier ein Inhaltsauszug:

Editorial

Es geht um den lebenden FS X, einen Aufruf, Bilder von FS-Boxen-Sammlungen einzusenden und um die “abgebrannte Cloud”…

Aktuelles

Wir fragen nach dem im FS MAGAZIN zukünftig zu verwendenden Namen des Microsoft Flight Simulators, der in der Szene als MSFS, FS 11, MFS, FS2020 oder MSFS2020 bezeichnet wird. Bitte beteiligt Euch an der “Namensfindung”per Mail an redaktion@fsmagazin.de – danke sehr

Kurzmeldungen

Es gibt Anrisse zum Update für ATSimulations’ P149D, zur “Nachtbeleuchtung 2.0” von Chris Bell für den P3D, der Übernahme von SimBrief durch Navigraph, der virtuellen Schifffahrt im MSFS dank Henrik Nielsen, drei neuen FS MAGAZIN-Liveries für den A32X, den CJ4 und die CRJ, der vierten Umsetzung von Samedan und der “Abspaltung” des A32NX von flybywire vom A320neo-Standardmodell des MSFS.

Szenerien

Wieder einmal gibt es nicht viel über den “alten” Simulator P3D zu berichten, um des es seit dem Erscheinen des MSFS verdächtig still geworden ist. Einzig Paris Charles de Gaulle von Taxi2Gate hat es in diese Ausgabe geschafft. Für den MSFS gibt es Betrachtungen eines Flughafens im Wachkoma (Hof-Plauen) und drei nordischer Airports: Bornholm von SIMNORD (vormals Vidan Design) Kristiansand von Gaya und Alta von Aerosoft. Es folgen Washington National von Drzewiecki Design und eine Zusammenstellung des “Aktuellen (H)Ausbaus” – einer Vorstellung von Payware-Städteszenerien diverser Hersteller.

Flugzeuge

Andres R. Schmidt hat in der Bandeirante von Next Gen Simulations Platz genommen und Alexander M. Metzger in den Umsetzungen der Piper PA-28R Arrow III von Carenado und Just Flight. Harald Kainz konnte der Supermarine Spitfire L.F. Mk IXc von Flyingiron Simulations nicht widerstehen, Dr. Mario Donick hat sich den “Jeep der Lüfte”, die Zenith CH 701 STOL angesehen und Urs Zwyssig hat die von Working Title “gemoddete” CJ4 des MSFS ausführlichen Testflügen unterzogen.

Hardware

Nach langen neun Jahren hat sich die Redaktion einen neuen Testrechner gegönnt. Wieder von Mifcom www.mifcom.de gebaut, die den Boliden üppig ausgestattet haben. Laut deren Fachleuten benötigt die verbaute AMD-CPU nur eine geringe Übertaktung – und läuft damit hervorragend performant.

Virtuelle Airline

Jonas Hartung stellt seine gravity VA vor und macht so Lust auf das gemeinsame Fliegen. Jonas ist auch an der Erstellung des Flughafens Stuttgart, einer bereits im Betastadium sehenswerten Freeware für den MSFS, beteiligt.

MSFS – Grundlagen

Bastian Blinten hat in das 175 Seiten-PDF “A Guide to Flight Simulator” von SoFly geschaut, einer Grundlagenvermittlung zum neuen Flugsimulator.

X-Plane 11

Mario hat die Freeware “Lighted Airways” im Westen der USA entdeckt: Strecken, die in den 1930er Jahren mit Drehleuchtfeuern markiert wurden. Dr.-Ing. Daniel Schaad präsentiert die Passagier-Variante A300-600R(F) der bereits im FS MAGAZIN 6/2020 vorgestellten Frachtflugzeugs A300-600(F) von iniBuilds. Hans-Joachim Marks hatte für diese Ausgabe viel zu tun: Er flog für uns den beliebten Leicht-Jet Embraer Phenom 300 von aerobask und die “Pioniere des Glascockpits”, die SR 20 und SR22 mit Entegra-Panels von TorqueSim. Günter Brinkhoff schließt die Ausgabe mit seinen Betrachtungen zu den Helikoptern Bell 222U sowie 222UT und der MD500E von Cowan Simulations ab.

Downloads zum FS MAGAZIN 4/2021

Linkliste:

https://fsmagazin.de/download/FSM4_2021Linkliste.pdf

Rechnervergleich:

Benchmarks zum alten und neuen Testrechner der Redaktion…

https://fsmagazin.de/download/FSMTestrechnerBenchmarks.pdf

…die im Laufe der KW 22 kommen.

Ausblick auf das FS MAGAZIN 5/2021

Es gibt den zweiten Teil von “Aktueller (H)Ausbau” für den MSFS – diesmal in Sachen Freeware. Und wir schauen uns die Szenerien von Axonos für X-Plane 11 und MSFS an. Dazu gibt es einen Bericht zur A32NX von flybywire und einer neuen CDU von Flight Deck Solutions. Und (…was sonst?) noch viel mehr.

Redaktionsschluss

20. Juni 2021

Anzeigenschluss

10. Juli 2021