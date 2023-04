France VFR – LFBT Tarbes-Lourdes Pyrénées MSFS

Die Szenerie LFBT Tarbes-Lourdes Pyrénées von France VFR für den Microsoft Flight Simulator ist eine hochwertige Szenerie für alle, die gerne in Frankreich fliegen. Dieses Add-on bietet eine genaue Darstellung des regionalen Flughafens in den Ausläufern der Pyrenäen-Gebirgskette.

Mit France VFR’s LFBT Tarbes-Lourdes Pyrénées können Sie die komplexen Details des Flughafens erleben, wie z.B. die genaue Modellierung von Gebäuden, Bodentexturen und Flughafenmarkierungen. Die Liebe zum Detail ist hervorragend, so dass man das Gefühl hat, wirklich vor Ort zu sein. Außerdem ist der Preis angesichts der Qualität und des Arbeitsaufwands für die Designer sehr angemessen.

France VFR hat die Szenerie auch in Bezug auf die Leistung optimiert, so dass auch Anwender mit weniger leistungsfähigen Systemen die Szenerie ohne Probleme genießen können. Darüber hinaus wird die Szenerie über den Siminstaller von SIMMARKET vertrieben, so dass sie im Handumdrehen und sehr einfach einsatzbereit ist.

Möchten Sie eine ruhige und schöne Region Frankreichs für einen Flug in die Berge besuchen, mit Pisten, überarbeiteter Vegetation und benutzerdefinierten Lichteffekten bei Nacht?

Dann klicken Sie unten und gehen Sie zu SIMMARKET 👇.

💻 Mit Siminstaller = MSFS Auto-Installation und Auto-Update über SIMMARKET-App

FEATURES