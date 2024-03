Flysimware’s 414AW CHANCELLOR  hat heute eine Walkaround Feature und viele Updates bekommen

Einer der populärsten Flieger im MSFS Universum, die C414 Chancellor von Flysimware, hat heute ein umfangreiches Update bekommen.

Der Pre-Flight-Check wurde überarbeitet und vereinfacht. Man kann jetzt ein Tablet mitnehmen und zwischen verschiedenen Checkpunkten hin- und herspringen. Es gibt auch eine neue “Zurück ins Cockpit”-Funktion auf dem Tablet. Der bestehende Preflight-Aufkleber wurde um 7 neue Clickspots für Checklisten erweitert. Neu ist auch eine simulierte Kraftstoff-Probennahme. Alle Gegenstände rund um das Flugzeug wie Spanngurte, Keile und Abdeckungen sind nun anklickbar. Die aktiven Checkpunkte blinken grün, um die eigene Position anzuzeigen. Das nicht funktionierende GTN750-Bedienfeld im PMS50 wurde entfernt. Es wurden 10 neue Lackierungen hinzugefügt, damit Xbox-Nutzer mehr Auswahl haben.

Updates:

1. Die Hintergrundbeleuchtung des Radios ist jetzt an den Dimmer-Schieberegler für das Radiolicht gebunden.

2. Die interaktive Checkliste wurde aufgrund von Einschränkungen entfernt. Nutzen Sie die Tablet-Checkliste und gehen Sie herum.

3. Der UnSlave-Modus erfordert jetzt Gleichstrom.

4. Die 10K-Flaggenanimation des Copiloten-Höhenmessers fehlte.

5. Laichen in der Luft wurde hinzugefügt.

6. Fügen Sie ein neues statisches Portnetz und eine neue Textur hinzu.

7. Der Hauptbus/Schalter des Navomatic-Autopiloten schaltet sich aus, wenn die Avionik ausgeschaltet ist oder der Autopilot die Verbindung zum Joch trennt.

8. Der Hauptbus/Schalter der Navomatic-Gierdämpfer wird bei ausgeschalteter Avionik ausgeschaltet.

9. Überprüfen Sie die in der ZIP-Datei enthaltene XML-Hardwarebindung. Der Batterieschalter erfordert einen Lvar für die Logik.

Fehlerbehebungen:

1. Pitch-Sync behoben.

2. Der Zurrhaken unter dem Flügel bewegte sich nicht in die untere Position.

3. Der Lichtschalter der Kabinentür und der Lichtschalter der Schalttafeltür funktionieren jetzt mit der heißen Batterie.

4. VOR-Knopf, Mittelklick und Rechtsklick wurden vertauscht.

5. Der Hauptbus/Schalter des Navomatic-Autopiloten blieb hängen und ist repariert.

6. Die verschiebbaren Licht-/Hebelsteuerungen auf dem mittleren Sockel zeigen jetzt den Tooltip-Wert an.