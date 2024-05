FLIGHTSAVE für MSFS: Nie wieder einen Flug verlieren

Für alle Flugbegeisterten, die den Microsoft Flight Simulator (MSFS) nutzen, bietet sich mit FLIGHTSAVE ein praktisches Tool an, um nie wieder einen Flug verlieren zu müssen. Entwickelt von RKSoftware, ermöglicht FLIGHTSAVE das Speichern von Flugzuständen direkt auf der Karte, wodurch ein späterer Einstieg in den Flug an der exakt gleichen Stelle zum Kinderspiel wird.

Die Funktionsweise von FLIGHTSAVE ist denkbar einfach:

Mittels FLIGHTSAVE können Sie jederzeit den aktuellen Zustand Ihres Fluges speichern. Dabei können Sie den Speicherpunkten individuelle Namen geben, um später den Überblick zu behalten. Automatisches Speichern: Für alle, die während des Fluges nicht an das manuelle Speichern denken möchten, bietet FLIGHTSAVE eine komfortable AutoSave-Funktion. Das Zeitintervall für das automatische Speichern kann dabei individuell eingestellt werden.

Ein bewegliches Flugzeugsymbol zeigt Ihnen stets Ihre exakte Position auf der Karte an. Flexible Anzeige: FLIGHTSAVE kann direkt über dem MSFS-Fenster oder auf einem zweiten Monitor angezeigt werden. Die Größe und Position der Karte ist dabei frei wählbar.

FLIGHTSAVE ist somit das ideale Werkzeug für alle MSFS-Piloten, die ihre Flüge jederzeit unterbrechen und später nahtlos fortsetzen möchten. Die übersichtliche Darstellung der Speicherpunkte auf der Karte sowie die einfache Bedienung machen FLIGHTSAVE zu einem unverzichtbaren Begleiter für alle Flugbegeisterten.

Für nur 10,71 € erhalten Sie FLIGHTSAVE auf simMarket und können das praktische Tool direkt herunterladen und installieren. Verlieren Sie nie wieder einen Flug und genießen Sie die Freiheit, Ihre Flugabenteuer jederzeit fortsetzen zu können.