FlightFactor veröffentlicht Roadmap

Vor kurzem hat FlightFactor Chef Ramon aka Ramzzess auf X-plane.org die Roadmap veröffentlicht. Darin gibt er bekannt, dass die Update Pläne für die Boeing 757 und 767 sowie die A350 abgeschlossen sind. Ebenso ist die A320 nun mit der Vulkan Engine kompatibel.

Desweiteren bestätigte er, dass Flightfactor an einem neuen PRO Modell arbeitet. Um welches Flugzeug es sich genau handelt ist jedoch nicht bekannt. Er gab nur den Hinweis, dass es “not an old plane” sein soll. Als letztes betont er, dass wirklich gute Flugzeuge nur aus der Sicht von echten Piloten entwickelt werden können. Deshalb hat sich Ramzzess in den ATPL-Kurs eingeschrieben und sollte in den nächsten Monaten seine Lizenz erhalten.