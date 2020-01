Fliegender Kran: Kamov KA-32A released

Nemeth Design hat mit dem Kamov KA-32A einen neuen Hubschrauber in Repertoire. Ob zum Transport oder als fliegender Kran, der Helikopter kann bis zu fünf Tonnen Last von A nach B bringen. Besonders markant sind bei diesem Typ die gegenläufigen Rotorblätter und die großen Seitenruder. Nemeth Design bietet das Addon für den FSX und P3D4 an, für 35 Dollar bekommen Helipiloten den Donwload. Der Flieger kommt mit vielen Features wie PBR (nur in der P3D4-Version), neun Bemalungen, 4K-Texturen und der Möglichkeit, das Flight1 GTN650 zu intergrieren. In Kürze wird der Lastenheli auch im simmarket zu finden sein.