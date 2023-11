Fliegen Sie mit Fly 2 High – KJAX Jacksonville Intl MSFS 

Erkunden Sie die lebhafte Stadt Jacksonville, Florida, wie noch nie zuvor mit der neuesten Veröffentlichung von Fly 2 High: dem KJAX Jacksonville International Airport für den Microsoft Flight Simulator. Das Add-On ist jetzt auf SIMMARKET erhältlich. Tauchen Sie ein in die präzise Simulation des Jacksonville International Airport, einer zivil-militärischen Einrichtung, die nur 13 Meilen nördlich der Innenstadt von Jacksonville liegt.

Im Besitz und Betrieb der Jacksonville Aviation Authority, erfasst diese sorgfältig gestaltete Szenerie die Essenz von KJAX mit handgefertigten Bodentexturen, einschließlich Start- und Landebahnen, Vorfeldern, Wegen und Straßen. Die Hingabe von Fly 2 High an Authentizität zeigt sich in hochdetaillierten Modellen aller Flughafengebäude, Objekte und Umgebungen. Jeder Aspekt von KJAX wurde sorgfältig nachgebildet, um virtuellen Piloten ein wirklichkeitsgetreues Erlebnis zu bieten. Die dynamische Flughafenbeleuchtung sorgt für eine zusätzliche Schicht Realismus. Sie ist präzise modelliert und positioniert, um den visuellen Reiz zu steigern, je nach Tageszeit. Diese Szenerie besticht nicht nur durch unglaubliche visuelle Genauigkeit, sondern bietet auch eine gute Leistungsoptimierung für flüssiges FPS, was ein nahtloses und angenehmes Flugerlebnis gewährleistet.

Fly 2 High lädt Sie ein, “Nach Florida zu fliegen” und den Jacksonville International Airport in beispiellosem Detail zu erkunden. Dieses Szenerie-Paket bietet eine immersive und visuell beeindruckende Darstellung von KJAX und ist eine unverzichtbare Ergänzung für Ihr Microsoft Flight Simulator-Erlebnis. Besuchen Sie jetzt SIMMARKET, um Ihre virtuellen Flüge auf eine neue Ebene zu bringen und die Schönheit von Jacksonville, Florida, aus der Vogelperspektive mit Fly 2 High’s KJAX Jacksonville Intl Airport zu entdecken.

💻 Mit Siminstaller = MSFS Auto-Install und Auto-Update über die SIMMARKET-App.