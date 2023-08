Fenix: V1.5.2.214 Changelog

Von Fenix kommt heute noch ein Update für ihre A320:

“Hallo zusammen, ein neues Update ist jetzt über die Fenix-App verfügbar – in diesem haben wir aus FM-Sicht die Flare-Phase weiter verfeinert, bei der Landung ein wenig Auftrieb genommen, die Luftwiderstandssituation bei Klappe 3 korrigiert und Ordnung geschaffen stürzte aus der Nase und zerschmetterte bei der Landung sofort. In Bezug auf die Avionik gibt es hier und da ein paar Korrekturen, die hauptsächlich darauf abzielen, VNAV zu polieren und bestimmte Einschränkungen zu beheben, die vom Flugzeug nicht ordnungsgemäß analysiert werden. Wir haben auch die hohe CPU-Auslastung sowohl im Fenix-Bootstrapper als auch in der Fenix-App selbst behoben – dank der von betroffenen Kunden eingesandten Berichte. Außerdem haben wir mehrere Absturzkorrekturen für eine bessere Stabilität vorgenommen und einige lästige Fehler in der Panel-Statusauswahl behoben Verfahren. Das Grafikteam hat basierend auf Kundenfeedback mehrere eigene Korrekturen vorgenommen, die Sie im Änderungsprotokoll unten einsehen können, sowie einige weitere Klangverbesserungen.

Außerdem war der Saturn-V-Modus während der Rotation deaktiviert. Entschuldigen Sie. Viel Spaß 🙂

A320 CFM V1.5.2.214

[SYSTEM]

G/A-Trigger angepasst

Beim LIRF-Anflug gemeldete Geschwindigkeitseinschränkungen in großer Höhe behoben

Mehrere Absturzkorrekturen

Probleme mit dem Bedienfeldstatus behoben, die dazu führten, dass Motoren nicht gestartet werden konnten, ohne die Haupthebel zu betätigen

Festes DES-Engagement vom Reiseflug auf ALT CST, Abstand zum Ziel muss 200 Seemeilen betragen (gemeldet bei einer der KPHX-Ankunft von FL340)

G/A bei falschem Klappen-Konferenzziel behoben

Behoben: Der Abschluss der MANUAL-Strecke wird im Planmodus nicht als Kartenreferenzpunkt verwendet

Fehlende Kriterien für Geschwindigkeits-/Höhenbeschränkungen behoben

Begrenzende Geschwindigkeitsbeschränkungen unterhalb von ECON auf DES wurden korrigiert

Es wurde korrigiert, dass Geschwindigkeitsbeschränkungen über ECON auf DES nicht eingeschränkt wurden

Verbessertes ALT* in DES

LVLCH im DES-Modus aggressiver gemacht

Neupriorisierung unter Profil und Übergeschwindigkeitsbeziehung

Gelegentlich fehlerhafte TOD-Platzierung über dem LNAV-Pfad behoben

Das Routing nach der Diskontinuität und dem manuellen Abschnitt beim Einfügen von SID/STAR/VIAs wurde korrigiert

Geschwindigkeitsbeschränkungen in großer Höhe sollten in Mach angezeigt und als solche erfüllt/ignoriert werden

Uneingeschränkte Geschwindigkeitsbeschränkungen werden ignoriert, die tatsächliche Geschwindigkeit wird an diesem Wegpunkt angezeigt, einschließlich (SPD LIM).

Hinzugefügtes +/- ist bei Geschwindigkeitsbeschränkungseintrag in MCDU nicht zulässig – FORMATFEHLER

Leeren CSTR-Wert zulassen

Vertauschtes L/DEV behoben



[FBW & AUTOFLIGHT]

Neu abgestimmter Alpha-Schutz, um Oszillationen zu verhindern

Fehler beim Mischen im FLARE-zu-BODEN-MODUS behoben, der verhinderte, dass die korrekte Mischung angewendet wurde

Die Übergangslogik vom FLARE-MODUS zum GROUND-MODUS wurde angepasst

Angepasster FLARE-MODUS-Nose-Down-Controller mit korrigiertem Datentyp

Das Nz-Feedback des Sidestick-Eingangs im FLARE-MODUS wurde angepasst

Angepasstes Spoiler-Einsatzprofil

Die Verarbeitung der Nz-Daten der Höhenrudereingabe während des Post-Touchdowns wurde angepasst, um das Einschlagen der Nase nach unten zu beheben

[FLUGMODELL]

Die Widerstandswerte von Flap 3 wurden angepasst

Angepasstes Rotationsgewicht/-gefühl für mehr Gewicht

[KUNST & TON]