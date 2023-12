Eine Weihnachtszeit voller Überraschungen: Neue INI-Produkte nähern sich dem Release.

Schon über die letzten Wochen/ Monate hat InIBuilds den Vorhang von ein paar Projekten immer ein Stückchen entfernt, so hat InIBuilds den A300 in seiner vollen Pracht, mit allen wichtigen Details gezeigt, sowie eine Dubai Szenerie wie es aus den Bildern ahnen lässt. In ihrem heutigen Post machten sie ein klares Statement.

InIBuilds bedanke sich am Anfang ihren Post für den Support, der von den Usern aus kam. Dann weißt MJ (InIBuilds Discord Server Admin) darauf hin, dass es eine sehr spannende Woche für iniBuilds und ihre Community wird. Außerdem weisen sie darauf hin, dass diverse Produkte im Beta-Testing waren, und jetzt bald ihren Weg an die Öffentlichkeit finden werden.

Dazu entschuldigt sich MJ schonmal dafür, dass es vorkommen wird, dass es auf dem InIBuilds Server viele Ankündigungen zu verschiedenen Zeiten geben wird, aber man sich nicht von diesen Störern lassen soll. An den Beitrag angehangen gab es noch ein sehr ansprechendes Foto, dass den A300 von INI zeigt. Am Ende des Beitrags stellt er nochmal klar, dass es näher zu Release vom A300 dieses Jahr noch ein weiteres Development-Update geben wird, dass den A300 mit allen Features zeigen wird, zudem will INI uns noch ihre Pläne für die Zukunft in ihre Fliegersparte zeigen, und ein Statement zu dem XP12 geben wird. Also es klingt nach einem spannenden Restmonat, wenn man überlegt, was alleine von INI auf uns zukommt.