Ein Haufen Schrott!

LordFrites, so nennt sich der Entwickler der uns einen fliegbaren Schrotthaufen anbietet… für umsonst….

Das im Januar 2022 aus dem Kopf von Lord Frites geborene Produkt ist das erste unter dem Namen “Flying Frites”. Die Daten des Monsters sind so wild wie sein Aussehen: 1160 Pferdestärken, bis zu 2700 Nm Drehmoment und ein Leergewicht von 830 kg. Die Reisegeschwindigkeit liegt zwischen 50 und 220 KIAS bei einer Höchstgeschwindigkeit von 250 Knoten.

Das Schrottplatz-Monster ist mehr als nur ein fliegender Schrottplatz. Es ist ziemlich funktionsreich, und es ist klar, dass in seinen Adern eine ordentliche Portion Strom fließt. Neben dem beeindruckend detaillierten Modell und den hochauflösenden Texturen verfügt es auch über maßgeschneiderte Instrumente, duale VOR/ILS-Navigation und eine Fülle von dimmbaren und schaltbaren Innen- und Außenleuchten. Sogar ein Garmin-Touchscreen-Tablet für den technikbegeisterten postapokalyptischen Simulator ist dabei!

Das Flugzeug wird mit zwei Bemalungen geliefert, von denen jede eine Fülle von Referenzen und Easter Eggs enthält, mit denen man sich eine ganze Weile beschäftigen wird. Und für die Bastler gibt es eine Blender-3D-Datei für diejenigen, die ihre eigenen Kreationen hinzufügen möchten.

Um diese erste Veröffentlichung zu feiern, veranstaltet Flying Fries vom 1. bis 8. Juni eine “Release Tour”. Diese besteht aus 5 Gruppenflügen über die ganze Welt, die von Lord Frites selbst geleitet werden. Die Routen werden genauso faszinierend sein wie das Flugzeug, und Lord Frites wird mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn es um die schwierigeren Aspekte des Fliegens und der Handhabung des Schrottplatzmonsters geht. Bleibt auf dem Discord des Entwicklers dran, um mehr zu erfahren.

Das Schrottplatz-Monster ist ein wildes neues Add-on für den Microsoft Flight Simulator, ein ungezähmtes Symbol für den Innovationsgeist der Community. Es ist eine einzigartige, kühne und geradezu unheimliche Erweiterung für den Simulator, die den Simulanten eine lustige, herausfordernde und unvergessliche Erfahrung verspricht. Und das Beste von allem? Es ist völlig kostenlos und ab sofort auf flightsim.to erhältlich.

Schreibt doch in den Kommentaren was Ihr alles an Easter-Eggs und Kuriositäten so findet.