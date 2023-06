Die Woche bei SIMMARKET: Neue Szenerie Add-Ons MSFS

SAVE ESQUEL AIRPORT MSFS von SIMULACIÓN EXTREMA

Dieses Projekt basiert auf der neuen Konzession und den Entwürfen für den neuen internationalen Flughafen Brigadier Gral. Antonio Parodi International Airport in der Stadt Esquel, der gerade modernisiert wird. Esquel liegt in der Provinz Chubut im Herzen des argentinischen Patagoniens und ist für seine starken Winde bekannt, vor denen selbst die erfahrensten Piloten Respekt haben. Das Gebiet, in dem sich der Flughafen befindet, ist sowohl im Sommer als auch in kalten Wintern, in denen der Schnee die gesamte Provinz bedeckt, ein beliebtes Touristengebiet.

