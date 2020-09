EDDT verliert auch Online seinen Status…

Der neue Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg BER wird, so sagen es “die Götter voraus”, am 31. Oktober eröffnet. Das wirkt sich natürlich auch auf die Online-Welt aus. So hat man sich bei VATSIM entschieden, dem Flughafens Berlin Brandenburg (ICAO: EDDB) ab dem 01.10.2020 den Major Status zu geben und ca. 6 Monate später den Airport Berlin-Tegel (ICAO: EDDT) in den Minor Status zu bringen.

Mit dem Status “Großflughafen” ändert sich für die ATC Controler deutlich mehr und natürlich können beide Airports auch zukünftig noch online angeflogen werden. Man will damit die Prozeduren so realitätsnah wie möglich umsetzen, vorher testen und die Lotsen ordentlich einweisen. As-real-as-it-get’s – Danke VATSIM!

Den kompletten Post, findet Ihr als VATSIM Mitglied im Forum. (Anmeldung erforderlich)