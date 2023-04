Die Twin Otter von Aerosoft ist nicht mehr für MSFS erhältlich

In einem unerwarteten Schritt, der die MSFS-Community etwas verwirrt hat, hat Aerosoft den Verkauf seiner Twin Otter für Microsoft Flight Simulator eingestellt, sowohl im eigenen Store als auch bei Drittanbietern wie SIMMARKET. Die plötzliche Entscheidung hat zu Spekulationen über die Beweggründe und die Zukunft des Flugzeugs geführt, das seit seiner Veröffentlichung Anfang 2022 für seine Soundprobleme und seine unzureichende Flugdynamik berüchtigt ist,

Die Nutzer bemerkten das Fehlen des Flugzeugs am Wochenende und reagierten schnell in den offiziellen Foren von Aerosoft. Mathijs Kok, Produktmanager bei Aerosoft, bestätigte, dass es sich nicht um einen Fehler handelte und dass die Twin Otter tatsächlich vom Markt genommen worden war.

„Das Produkt wurde aus dem/den Shop(s) entfernt, weil es zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen eines anderen Projekts wieder auf den Markt gebracht wird. In seiner jetzigen Form (oder besser gesagt, so wie es war) wird es also nicht zurückkehren“, sagte Kok. Er fügte hinzu: „Ich bin sicher, dass sich das alles in Kürze aufklären wird“.

Kunden, die die Twin Otter bereits gekauft haben, äußerten in den Foren Bedenken bezüglich der laufenden Updates und des Supports für das Flugzeug. Daraufhin versicherte Kok, dass der Support auch weiterhin gewährleistet sein wird.

In welcher Form die Twin Otter im Microsoft Flight Simulator wieder auftauchen wird, ist noch nicht bekannt. Wir haben Aerosoft um eine Stellungnahme gebeten und werden diesen Artikel mit weiteren Details aktualisieren, sobald diese verfügbar sind. (Update! Wir haben eine Antwort von Mathijs erhalten, der uns mitteilte, dass „in ein paar Wochen alles klar sein wird. Es gibt keine schlechten Nachrichten.“)

Es bleibt abzuwarten, wie dieses geliebte, wenn auch etwas angeschlagene Flugzeug wieder in den Microsoft Flight Simulator integriert wird und was dies für seine zukünftige Entwicklung bedeuten könnte. Was denken Sie, was hier passiert? Teilen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren unten mit!

Übersetzt und Veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von MSFSADDONS.COM