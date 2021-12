Die Jahresuhr steht niemals still: REX AccuSeason veröffentlicht

Wann wird‘ s mal wieder richtig Sommer? Diese Frage brauchen sich Piloten im MSFS nicht zu stellen – denn standardmäßig sieht es im Sim fast immer danach aus (Schneefall mal ausgelassen). Die Darstellung von Jahreszeiten und ihr Wechsel steht auf Asobos langer To-Do-Liste. Wer nicht länger warten will, der sollte sich AccuSeason von REX Simulations mal anschauen.

Das 25 US-Dollar teure Tool ändert die Darstellung der Vegetation – bunte Bäume im Herbst, kahle Wipfel im Winter, zarte Knospen im Frühling. Das vielleicht spannendste Feature für Faule: Im automatischen Modus nimmt AccuSeason die Änderungen ganz alleine vor, ausgerichtet am eingestellten Datum und der Region, in der man fliegt. Während im Oktober also Indian Summer in Neuengland ist, erlebt Melbourne einen warmen Frühlingstag.

Die Einstellungen lassen sich aber natürlich auch selbst anhand von Presets auswählen. Zusätzlich zur Färbung und Art der Bäume besteht die Möglichkeit, die Höhe der Vegetation in drei Stufe auszuwählen. Und zu guter Letzt bringt REX Simulations neue Bäume und Büsche in den MSFS und hat viele Regionen angepasst. In Australien erwartet Piloten Buschland, Island hat keine Koniferen mehr und Teile der USA besitzen nun korrekter Weise Mischwald statt weite Nadelwald-Areale.

Erhältlich ist das Tool im eigenen Shop von REX Simulations.